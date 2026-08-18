Arbeloa aprieta por Arnau, pero el Valencia CF es optimista con su fichaje

Tic, tac. Arnau Martínez está a un paso de fichar por el Valencia CF. Es el deseo del jugador y así lo saben los dos clubes implicados, pero las negociaciones se han alargado más de lo que le hubiera gustado a Ron Gourlay, que tiene en el lateral derecho su prioridad de mercado. Como ha ido informando Superdeporte, la cifra será próxima a los 6 millones de euros, lo que supondrá un desembolso más alto de lo normal en los últimos años, dejando además un pequeño variable para el Girona. El Fulham se metió en plena negociación en las últimas horas tal y como publicó Jan Wiedemann y pudo confirmar este diario al ser el lateral del gusto de Álvaro Arbeloa, pero la decisión del jugador parece clara y el acuerdo entre clubes está prácticamente finiquitado. Sólo el pago de la cláusula por parte de los ingleses podría frenar la operación por el lado catalán.

El precio a pagar por el jugador es algo más alto de lo esperado. Tanto es así que hay que remontarse a 2022 para encontrar un fichaje más costoso, siendo el de André Almeida por 8 millones. A ello hay que sumarle los cerca de 4 millones abonados al Tokyo por Ryunosuke Sato este verano.

El acuerdo con el jugador de 23 años está claro desde hace semanas y es total. Carlos Corberán podrá contar, si nada se tuerce en el último instante, con un lateral derecho de garantías que, además, podría desempeñarse en el puesto de central si hiciera falta.

Arnau Martínez con la camiseta del Girona / SD

La madre de Arnau, orgullosa de su hijo

Arnau jugó el último partido de LaLiga con el Girona, no como otros de sus compañeros. Y lo hizo como capitán y en medio de esta coyuntura fue aplaudido por su gente, incluida su madre, muy activa en redes sociales, con un mensaje revelador sobre la personalidad del futbolista: "Orgullosa del que te estás convirtiendo, hijo. Eres un gran profesional. Siempre y en cualquier etapa de la vida será lo mismo: darlo todo sin esperar nada a cambio y hacerlo, simplemente, para sentirte en paz contigo mismo", señalaba en su perfil personal.

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¿Dos fichajes y dos salidas en la defensa del Girona?

Este lunes han cerrado el fichaje del defensa internacional ghanés Abdul Mumin, libre tras rescindir con el Rayo Vallecano según apunta Matteo Moretto. A sus 28 años, se trata de un central experimentado que también puede desempeñar las tareas de lateral diestro defensivo. También está muy encarrilada la posible llegada del joven Mauro Furtado. Por otro lado, la salida del lateral zurdo Álex Moreno también está cercana, siendo el Rayo Vallecano su mejor opción tras haber rendido a buen nivel años atrás en el conjunto madrileño.