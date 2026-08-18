Bernhardsson, extremo en la la lista del Valencia CF, a punto de fichar por el Wolfsburgo

Hace menos de una semana, la prensa deportiva de Suecia vinculó al Valencia CF con el extremo Alexander Bernhardsson. Los de Mestalla han sido uno de los equipos interesados en este jugador de 27 años que pertenece oficialmente todavía a la disciplina del Holstein Kiel, club de la segunda división alemana. Incluso, los ches llegaron a avanzar con los agentes del internacional sueco en un contexto de escasez, agravado por las lesiones de Diego López y Luis Rioja, y en el que lo ideal sería fichar dos extremos, no solo a Largie Ramazani. De momento, por el belga el Leeds United aún sigue manteniendo una posición de fuerza, pese a que el menudo atacante no entra en los planes de su entrenador, el alemán Daniel Farke.

El problema que se ha encontrado el Valencia han sido las pretensiones del Kiel, alrededor de cinco millones de euros por un jugador que acaba contrato al final de este curso 26/27. Meses atrás, Bernhardsson pudo emigrar al Copenhague por una suma casi indéntica. Pero el Kiel no cedió y ahora vuelve a pedir una cifra muy similar de cinco millones, que incluye bonus, tras el paso del jugador por el Mundial con la camiseta titular de Suecia.

Precisamente, estas cantidades por las que el Holstein Kiel está a punto de vender al sueco coinciden con las que el Valencia ofrece al Girona FC para cerrar su prioridad principal -el lateral derecho titular- con Arnau Martínez.

La revista alemana 'Kicker' indicó el pasado fin de semana que Bernhardsson debía elegir en breve su nuevo destino entre las propuestas económicas que convencieran al Kiel. Además, agregó que tanto el Copenhague como el Hamburgo, equipo de Bundesliga 1, continuaban detrás del extremo. No solo VfL Wolfsburgo y Valencia, tal y como desveló el diario sueco ' 'Sportbladet'.

El Wolfsburgo llega a un acuerdo con el Kiel

Sin embargo, la realidad es que el club que ha tomado claramente la delantera y está a un paso del fichaje es el Wolfsburgo, recién descendido a Bundesliga 2, si bien tiene dinero e invierte. De hecho, con 28 millones gastados en fichajes, ya ha apostado más fuerte reforzando a los suyos que una decena de equipos de la primera categoría del fútbol alemán.

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Según informó nuevamente 'Sportbladet', el Wolfsburgo lleva días acelerando por Bernhardsson, hay un principio de acuerdo entre clubes por esos 5 milllones (55 millones de coronas suecas). En breve, se cerrarán los últimos flecos de la operación. El mismo medio apuntó que el extremo, que destaca por su velocidad y fortaleza, tenía al Valencia como primera opción, si bien ha sido el Wolfsburgo el que ha puesto toda la 'carné en el asador' por su fichaje.