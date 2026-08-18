El debut con mal sabor de boca de Guillamón con el Sporting: "El camino es largo"

Hugo Guillamón ha iniciado un nuevo camino en España. El canterano del Valencia CF ha regresado de su corta estancia en Croacia con el Hajduk Split. El mediocentro ha firmado por el Sporting de Gijón por las próximas temporadas. Guillamón es una de las grandes esperanzas de la afición asturiana para intentar el anhelado regreso a Primera División.

El equipo rojiblanco debutó este lunes en en LaLiga Hypermotion. El Sporting se midió al Sabadell en El Molinón en un partido que terminó exactamente como empezó, empatado y sin goles. Guilllamón saltó al terreno de juego a los pocos minutos de la reanudación. Sin embargo la mala suerte se cebó con el ex valencianista que solo unos minutos después tuvo que pedir el cambio por problemas físicos.

El propio Guillamón puso un mensaje en sus redes sociales poco después: "No fue el debut que me habría gustado tener pero el camino es largo y estoy seguro que viviremos muchas alegrías juntos. Gracias por todo el cariño, nos vemos pronto"

Así lo explicaba su entrenador Larcamón después del partido: "Sorprendió porque fue inmediatamente a su ingreso. La decisión de su suplencia fue para tenerlo fresco para un momento del partido en el que quizás se aplaque. Sabíamos que íbamos a tener un partido incómodo y sentía que la merma física del rival iba a aparecer mejores espacios para jugar y sentíamos que Konrad y Hugo nos darían buenas sensaciones. Lastimosamente, Hugo no se pudo ni poner a prueba. La lesión nos cogió de sorpresa porque no había presentado ninguna dolencia durante la semana”. Ahora queda esperar a las pertinentes pruebas médicas y que se quede en un susto para un Guillamón, que tiene una esperenzadora temporada por delante.

La ilusión de Guillamón en su nueva etapa con el Sporting

El central aseguró recientemente en una entrevista en la Cadena SER que la apuesta del Sporting fue determinante para aceptar la propuesta. “Desde el inicio de verano empezamos a hablar, pero en estas últimas semanas se aceleró todo. Me explicaron el proyecto y la idea que querían de mí. Es bueno que antes de llegar conozcas dónde vas, he crecido viendo al club jugando en Primera. El objetivo es pelear por el ascenso y esperemos que sea un gran año”.

Además, destacó el recibimiento que ha encontrado en Gijón desde su llegada: “Estoy muy feliz por todo el apoyo que me han dado tanto en mi llegada como antes de venir”.

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Por último, quiso dirigirse directamente a la afición rojiblanca, a la que pidió respaldo durante una temporada que se presenta exigente. “Va a ser un año largo. Pido que nos apoyen. Por lo que me han contado y por lo que he podido ver, son una afición muy grande y que sienten mucho el club. Vamos a pelear por darles un buen año y conseguir el objetivo”. El exjugador del Valencia inicia así una nueva oportunidad para relanzar una carrera que, tras disputar un Mundial con España, busca recuperar el protagonismo perdido y volver a sentirse importante sobre el terreno de juego.