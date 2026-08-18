Fichaje cerrado: Kayne Van Oevelen llega al Valencia CF cedido por el Ipswich Town

Kayne Van Oevelen se convirtió por proyección y condiciones físicas en la opción número uno para la portería del Valencia CF en este mercado de verano. Sin embargo, el límite fijado de dos millones para el fichaje de un portero que compitiese con Stole Dimitirevski no pudo ficharlo en propiedad, pese a haber acordado con él un contrato hasta junio de 2031. Ahora, un mes más tarde, el portero aterrizará cedido una vez que el Ipswich decidió hace dos semanas encontrarle una cesión en la que tenga los minutos que no iba a tener en su primera experiencia en la Premier League.

Van Oevelen, portero de 23 años y 1,99 m, llegará este miércoles a València para firmar un contrato de una temporada con el club de Mestalla, que ha desembolsado una cantidad por el préstamo. Una cesión en la que, finalmente, el Ipswich, que confía plenamente en el crecimiento del guardameta neerlandés por el que pagó 4 millones de euros, se ha negado a incluir una opción de compra.

Con Stole Dimitrievski y Van Oevelen compitiendo por la titularidad la portería del Valencia comienza a definirse. Desde comienzos de verano, el plan ha pasado por hallar una salida de Cristian Rivero, que no entra en los planes del entrenador y que el joven del Valencia Mestalla Raúl Jiménez ocupe la demarcación de tercer portero mientras juega semanalmente con el filial.

Vía libre para la cesión de Abril al Nàstic

Una vez se ha concretado el fichaje para una temporada de Van Oevelen, Vicen Abril tiene vía libre para marcharse cedido. El Nàstic de Tarragona (Primera RFEF) es el conjunto con mayores opciones de hacerse con los servicios del prometedor portero de la Academia VCF.

Noticias relacionadas

La agenda de Kayne Van Oevelen, como informó ayer SUPER, consiste en ponerse a trabajar a pleno rendimiento con el equipo entre finales de esta semana y el comienzo de la siguiente. Este miércoles llegará a la ciudad y desde jueves o viernes se pondrá a las órdenes de Corberán tras pasar los pertinentes exámenes médicos. Incluso, si el técnico lo considera oportuno, el holandés podría ser inscrito en LaLiga para estar ya en el banquillo del Valencia - Celta del sábado a las siete y media de la tarde.