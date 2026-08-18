Una leyenda que rechazó el Valencia CF, ¿a un paso de regresar a España?

El Valencia CF se encuentra inmerso en pleno mercado de fichajes. Son muchas las necesidades del equipo que entrena Carlos Corberán. Por ello, Ron Gourlay tiene en su mano darle un equipo digno de competición europea, aunque para ello tendrá que incorporar mínimo un jugador por línea en lo que resta de agosto. Portero, lateral derecho, centrocampista y un extremo son asuntos innegociables. Los dos primeros parecen estar tan encarrilados que su oficialidad se espera más pronto que tarde. El problema está en los puestos ofensivos. Y no será por falta de opciones...

El caso es que el mercado está abierto para todos los jugadores y clubes, aunque cada uno se mueve a su ritmo. Entre todos los jugadores sin equipo destacan unos pocos por nombre y trayectoria, por lo que no se puede dejar de prestar atención a uno en concreto: Pedro Rodríguez (Pedrito).

El histórico jugador tinerfeño de España triunfó en Barça, Chelsea y Lazio por encima del resto y actualmente se encuentra sin equipo, sonando para el Tenerife como refuerzo de lujo donde cerrar una brillante carrera en su tierra. Si lo han hecho otros como Cazorla o Canales recientemente, queda claro que todo depende de él. A sus 39 años, todo puede pasar, incluso una lógica jubilación.

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Pedro Rodríguez / EFE

Se ofreció al Valencia CF... pero fue rechazado

Más rocambolesca sería la opción de que recalara en un equipo como el Valencia CF, al que se ofreció en 2020 (también a Sevilla o Betis). El campeón del mundo era agente libre, como ahora, pero su ficha era muy alta (110.000 euros semanales) tras pasar unos cuantos años en Inglaterra siendo pieza importante de un Chelsea al que le generó 43 goles y 26 asistencias en 206 partidos oficiales. Finalmente la opción fue descartada por el Valencia CF y el isleño decidió marcharse a Italia. Un buen año en la Roma y entró en la historia con su marcha a la Lazio donde superó los 200 partidos para convertirse en toda una leyenda del club. En su último curso, por cierto, anotó 5 goles y repartió dos asistencias.