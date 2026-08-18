El RC Celta trabajar en hacer hueco en su plantilla pendiente de André Almeida

El mercado de fichajes avanza imparable a su cierre con llegada del mes de septiembre. Muchos equipos ultimas sus plantillas con las últimas oportunidades que la ventana de traspasos estival saca con las prisas de otros para hacer hueco a nuevas incorporaciones. Una quincena muy ajetreada y donde, normalmente, se ven los movimientos más insólitos.

Uno de los equipos que todavia tiene cosas pendientes en el mercado tanto de entradas como de salidas es el RC Celta de Vigo. El conjunto olívico, que esta temporada volverá a disputar competición europea, aun no ha cerrado la plantilla. Claudio Giráldez espera varios movimientos en determinadas partes del campo, sobre todo, en la medular y en el ataque.

BARCELONA, 14/02/2026.- El entrenador del Celta Claudio Giráldez (d) saluda al jugador Marcos Alonso tras el partido de Liga que el Espanyol y el Celta disputan este sábado en el RCDE Stadium, en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta. Fútbol. Primera división. Temporada 2025 2026. Liga / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

El Celta tiene entre sus objetivos al valencianista André Almeida. El portugués ve con buenos ojos quedarse en LaLiga EA Sports después de parar su salida al Swansea de la Championship inglesa cuando el Valencia CF y el club galés estaban cerca de un acuerdo. No obstante el Valencia CF lo tiene claro y no pondrá fácil su salida y menos a un equipo de LaLiga. El precio de partida que pone el Valencia CF si el Celta quiere hacerse con Almeida es superior a los 3'5 millones de euros.

Ahora bien los celestes tienen un problema de espacio y buscan una salida tanto para Ilaix Moriba como para Matías Vecino. A priori el ex valencianista, por el que esperan sacar un buen traspaso, supone una de las fichas más altas de la plantilla del Celta. No obstante parece que han avanzado algo en las salidas ya que Matteo Moretto apunta que Matías Vecino abandonará el Celta, a priori, el club celeste agota las opciones para que su salida sea beneficiosa para ambas partes

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Esto desbloqueará parte del mercado celeste, que no solo está en Almeida, sino también Viktor Tsygankov, sancionado y enfadado con el Girona FC después de su negativa a jugar en el debut en Segunda División contra Leganés. El Valencia CF, a la espera de los movimientos que puedan darse en Vigo.