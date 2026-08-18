MERCADO DE FICHAJES
Así está el serial del lateral derecho en el Valencia CF: acuerdo sin cerrar por Arnau, amenaza real del Fulham y movimiento por Maffeo
El interés de los ingleses en el catalán ha aumentado en las últimas horas tras los intentos fallidos por el italiano Bellanova. El Girona, a la expectativa, no cierra con el Valencia
Mientras pone el foco en tratar de cerrar el fichaje con una oferta de seis millones más bonus y un porcentaje de venta, el Valencia ha activado la opción de Pablo Maffeo
El mercado del Valencia CF vive horas decisivas para el fichaje del lateral derecho por el que se ha negociado con el Girona FC: Arnau Martínez. Los de Mestalla aumentaron la oferta hasta los seis millones de euros, añadiendo pluses por objetivos e incluso un porcentaje de una futura venta. Un movimiento que acercó el acuerdo, aunque a esta hora de la noche del martes ha quedado sin cerrar después de que Ron Gourlay, CEO de Fútbol, no haya cesado en el intento. En paralelo, como informa diario 'As', el escocés se ha lanzado a por una alternativa: Pablo Maffeo (Olympiacos).
Finiquitado el fichaje del portero, principalmente en el fin de semana, todo el foco del Valencia se centra en una operación muchísimo más compleja en lo económico y en un asunto, el del lateral diestro, que lo lleva de cabeza desde el mes de abril. Entonces, se lanzó a por la cesión de Andrés García, descartada posteriormente por la elección de Thomas Meunier.
Interés creciente del Fulham en Arnau
Lo que tiene claro el club de Mestalla es que debe moverse rápido porque la amenaza del Fulham es real. A pesar de que hasta este martes los de Londres no habían enviado ninguna oferta oficial al Girona, su interés en Arnau Martínez se ha incrementado en las últimas horas. Un interés que viene de largo, ya que el futbolista catalán forma parte de la cartera de laterales de los ingleses en el mercado desde finales de la pasada temporada.
Hasta hace nada, Arnau Martínez no era la opción prioritaria para el Fulham, al que entrena el ex del Real Madrid Álvaro Arbeloa. Sin embargo, por ahora le están fallando las que tenía por delante, la principal el italiano Raoul Bellanova. La Atalanta sigue firme y ha rechazado una propuesta cercana a los 20 millones de euros procedente de la entidad de Craven Cottage.
En estos momentos, el Fulham considera muy complicado poder sacar ya al lateral italiano de la serie A. También convencer al Barcelona por Héctor Fort, que quiere entre 10 y 15 millones y tiene más candidatos en la pelea por el ex del Elche, entre ellos, el Borussia Dortmund.
El Fulham rescata a Arnau y el Valencia a... Maffeo
En este contexto, el Fulham ha rescatado la alternativa de Arnau, poniéndose en contacto con los agentes del lateral del Girona... Un club catalán que no cierra, de momento, con el Valencia, a la expectativa de que el Fulham presente una oferta superior o puede pagar la cláusula de ocho millones de euros.
Por su parte, el Valencia guarda cautela y, mientras apura todo lo que puede por Arnau, ha hecho movimientos por otros futbolistas como una de las antiguas alternativas, la de Pablo Maffeo, tal y como ha informado el diario 'As'. El hispano-argentino, opción que terminó declinándose cuando el club se fue a por Andrés García, fichó en este mercado por el Olympiacos por 2,5 millones. SUPER ha podido confirmar los movimientos y contactos avanzados con el entorno del futbolista para traer al ex del Mallorca a Mestalla. Es evidente que lo de Arnau se ha complicado.
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