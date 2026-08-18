Horario y dónde ver por TV e internet el Valencia CF - Celta de Vigo de LaLiga
Valencianos y gallegos disputarán la segunda jornada de LaLiga antes que la primera por culpa tanto del Mundial como de un hongo en el césped de Balaídos
El caos del inicio de LaLiga ha afectado directamente al Valencia CF. Los de Corberán no pudieron disputar el primer partido liguero debido a la ejecución de la norma por parte del Real Betis que les permitía ganar tiempo debido a la participación de Lo Celso en el Mundial 2026. Lo apretado del calendario no ayuda y nunca llueve a gusto de todos. No hay más que ver que el primer rival de los valencianistas será el Celta de Vigo, quien llegará a Mestalla como duelo de la segunda jornada tras haber reprogramado el de la primera contra Osasuna por un hongo en el césped de Balaídos. Cosas que pasan.
El caso es que el Valencia CF recibe a los gallegos en Mestalla este sábado 22 de agosto con la necesidad de empezar LaLiga con una victoria que cargue de moral a los jugadores en un mes en el que el mercado de fichajes debe generar muchos cambios. Especialmente en el despacho de Ron Gourlay.
Hora y dónde ver el Valencia - Celta
Los aficionados tanto del Valencia CF como del Celta de Vigo podrán disfrutar del debut en la temporada 26/27 este sábado 22 de agosto a partir de las 19:30 horas. Será en el histórico estadio de Mestalla y podrá verse por televisión mediante 'Movistar LaLiga' y seguirse por internet en Superdeporte. Estas serán las alineaciones del Valencia - Celta.
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