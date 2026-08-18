El Valencia CF acelera para cerrar esta noche la cesión con opción de compra de Pablo Maffeo

El fichaje de un lateral derecho para el Valencia CF se ha convertido en una historia de puro surrealismo. Tal y como ha avanzado 'As' y ha podido contrastar SUPER, el club de Mestalla ha vuelto con mucha fuerza a la casilla inicial, Pablo Maffeo. Hasta el punto de que, en estos momentos, todo apunta a que será el jugador que defienda el carril derecho el próximo sábado en el estreno liguero, siempre y cuando no haya retrocesos en una negociación que se encuentra ya muy encarrilada a estas horas.

Según ha podido saber SUPER, las partes en liza están cerrando esta noche la operación con el intercambio de los documentos sobre la base de un acuerdo de cesión por una temporada con opción de compra de unos tres millones. Si nada se tuerce, la previsión es que Pablo Maffeo pueda llegar incluso mañana -a más tardar el jueves- a València y esté a disposición de Carlos Corberán para el choque en Mestalla contra el Celta de Vigo. La opción de compra del préstamo no es obligatoria.

El hispano-argentino y Andrés García, jugador por el que finalmente se negoció la cesión del Aston Villa antes de la irrupción de Thomas Meunier, fueron las primeras opciones serias en las que se trabajó para reforzar la demarcación que quedó completamente coja tras la lesión de Dimitri Foulquier y la no renovación de Thierry Rendall.

Como ha informado este medio, el Valencia no ha podido cerrar este martes el fichaje de Arnau Martínez y con el paso de las horas el interés del Fulham en el lateral del Girona FC ha ido en aumento. Bajo esas circunstancias, Ron Gourlay, CEO de Fútbol, no ha subido la oferta de seis millones, bonus y un porcentaje de una futura venta, y Quique Cárcel, director deportivo de los gerundenses no ha respondido afirmativamente a la espera de que los ingleses puedan lanzarse con el pago de la cláusula en breve.

Sin la titularidad y sin un deseo de seguir en Grecia

En paralelo, el CEO de Fútbol ha reactivado la vía de Maffeo, a sabiendas de que, pese a haber fichado este mismo verano por el Olympiacos, el ex del RCD Mallorca no se ha adaptado a la ciudad de Atenas ni tampoco al club capitalino en Grecia. El hecho de que su hija esté viviendo en València ha hecho que el internacional sub-21 con España no haya dejado en los últimos meses de pensar en un regreso a LaLiga con el Valencia como su principal aspiración. Por ello, no ha sido difícil el entendimiento entre el club de Mestalla y el jugador de 29 años.

Desde el círculo más próximo al futbolista se daba por prácticamente hecha la opción de volver a España defendiendo la camiseta blanquinegra del Valencia. Una de las circunstancias que han acabado de convencer, más allá de lo ambiental, es que al equipo de Carlos Corberán llegará con la garantía de ser titular a poco que su rendimiento sea aceptable. En Grecia, en cambio, se veía como suplente.

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Olympiacos busca recambio

El Olympiacos, de hecho, se mueve en la búsqueda de un lateral derecho que pueda cubrir el vacío que presumiblemente dejará Maffeo. Los griegos lo compraron por 2,5 millones de euros y desde hace días se abrieron a la posibilidad de dejarlo ir siempre y cuando recuperen en el futuro la inversión. Según diferentes fuentes, el acuerdo alcanzado es para una cesión con una opción de compra de tres millones no obligatoria.