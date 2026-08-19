Arnau Martínez aguanta por el Valencia CF

El fichaje de Pablo Maffeo por el Valencia CF no cambia la idea de que llegue al club Arnau Martínez, aunque sí modifica los tiempos, las prisas y la propia negociación. El club entiende que es un perfil espefífico claro para jugar por la derecha en defensa de tres o como lateral más riguroso en lo defensivo.

A partir de ahí, la urgencia cambia porque al menos sí tiene ya un fichaje cerrado para una posición que estaba desierta como era el lateral diestro. Tener a Maffeo no cambia ni la voluntad del Valencia de fichar a Arnau... ni la del jugador de recalar en Mestalla.

Arnau Martínez con la camiseta del Girona / SD

Con el defensor catalán hay un acuerdo cerrado encima de la mesa y quiere jugar en el Valencia CF esta temporada. Se lo ha hecho saber al Girona y aunque nuevamente su profesionalidad y agradecimiento con el peso que ha tenido el club en su carrera le hará jugar este viernes ante la falta de recursos en defensa del equipo de la Costa Brava, quiere que el Girona se entienda con el conjunto blanquinegro para que la operación cristalice.

Perfil concreto

El Valencia CF quiere a Arnau por su factea de lateral más rocoso a nivel defensivo y con buen talante táctico, ya que su propuesta futbolística va a navegar entre la defensa de tres y la defensa de cuatro en un planteamiento 'asimétrico' en el que el lateral zurdo juega mucho más arriba, el diestro cierra y el extremo derecho amplía su recorrido, casi como un carrilero.

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Ahí Arnau, como especialista defensivo, combina el papel de central diestro con el de lateral 'de cierre', menos ofensivo que Maffeo. En la hoja de ruta del Valencia CF estaba fichar dos laterales derechos y lo sigue estando, aunque ahora con las prioridades reordenadas tras fichar al ex del Mallorca y todavía con patatas calientes como el extremo por solucionar.