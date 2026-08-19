Hugo González se acuerda del Valencia CF en su presentación con el Celta de Vigo

Hugo González se ha hecho con un hueco en la primera plantilla del Celta de Vigo tras una pretemporada repleta de goles. Los seis tantos del extremo exvalencianista durante la pretemporada han sido suficientes para convencer a Claudio Giráldez de promocionarlo al primer equipo gallego y dar el salto definitivo a Primera División. El futbolista valenciano ha comparecido hoy en su rueda de prensa de presentación, donde ha mostrado su enorme orgullo de llegar a la élite, pero sin olvidarse de su pasado en Mestalla.

El jugador de 23 años no solo aterriza en la máxima categoría esta temporada, sino que además afrontará su posible primer partido contra el Valencia CF que le vio crecer en Paterna. Hugo González no esconde su ilusión de medirse al club del que, eso sí, salió con unas pobres condiciones en clave valencianista el pasado mercado de fichajes estival. Ahora, asume el reto de quedarse en un cuadro vigués con aspiraciones a luchar por mantenerse en competiciones europeas y realizar un buen papel en la UEFA Europa League.

Hugo González durante un partido con el Valencia CF / VCF

"Si marco gol, no lo celebraré"

El futbolista ha reconocido abiertamente que el Valencia "siempre estará en mi corazón" pese al desenlace de su etapa en Mestalla. Después de una temporada 25/26 con números sobresalientes (18G 9A) en Primera Federación y con la culminación del ascenso del Celta Fortuna a Segunda División, Hugo González se embarca en la oportunidad que llevaba labrándose a lo largo de su carrera deportiva.

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El extremo tiene claro que "no lo celebraré" si termina marcando en Mestalla este sábado, aunque no se arruga y hará lo propio si lo requiere el Celta de Vigo. El encuentro entre Valencia y Celta llega con el conjunto de Carlos Corberán pendiente de resolver el entramado del lateral derecho y la situación de la negociación con Arnau Martínez a pesar del fichaje a última hora de Pablo Maffeo procedente de Olympiacos.