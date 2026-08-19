Carlos Subiela

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JUAN SÁNCHEZ: El niño de Aldaia que soñó con Mestalla y acabó haciendo historia. EL ÚLTIMO LATIDO#01

Superdeporte estrena 'EL ÚLTIMO LATIDO', un proyecto audiovisual que acompañará la última temporada de Mestalla con una gran entrevista antes de cada partido de Liga en casa. Un homenaje a quienes construyeron la historia del estadio y al legado de un templo irrepetible.

El primer capítulo tiene como protagonista a Juan Sánchez. El exdelantero del Valencia CF y del RC Celta recuerda su debut, las dos finales de la Champions, la mejor etapa del club y explica qué significa para él despedirse de Mestalla.