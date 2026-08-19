Juan Sánchez: el niño de Aldaia que soñó con Mestalla y acabó haciendo historia en el Valencia CF

Hay futbolistas cuya trayectoria se mide por los títulos. Otros, por los goles. La de Juan Sánchez también se mide por los sueños cumplidos.

En Aldaia, donde hoy transmite su experiencia a las nuevas generaciones a través de la Juan Sánchez Academy, comenzó la historia de un niño que solo pensaba en jugar al fútbol. "Antes no había redes sociales, antes solo había fútbol", recuerda. Las tardes transcurrían en la calle, con un balón como único entretenimiento, hasta que con apenas doce años entró en la cantera del Valencia CF.

A partir de ahí empezó un camino largo, de paciencia y esfuerzo, con un único objetivo: vestir algún día la camiseta del primer equipo.

Un debut que nunca se olvida

Como cualquier canterano, Juan Sánchez fue quemando etapas hasta que el sueño dejó de ser una ilusión para convertirse en realidad. Debutó con el Valencia en el Camp Nou, pero el estreno en Mestalla fue el momento que realmente quedó grabado para siempre.

"Sabes que está tu familia, tus amigos, toda la gente que te ha ayudado. Para un chico de la cantera es lo máximo."

Aquella sensación sería solo el principio de una carrera marcada por la perseverancia.

Aprender lejos de casa para volver más fuerte

Su crecimiento le llevó primero al Mallorca, donde una cesión en Segunda División le permitió sumar los minutos que necesitaba para madurar. Después llegó el RC Celta, donde encontró continuidad y acabó explotando como futbolista.

Aunque en Vigo vivió cinco temporadas muy importantes, incluso llegando a debutar con la selección española, había algo que nunca cambió.

"Mi foco siempre era volver al Valencia Club de Fútbol."

Ese deseo acabó haciéndose realidad. El Valencia apostó por su regreso y Juan Sánchez volvió a Mestalla con 26 años.

"Fue uno de los días más felices de mi carrera. Yo lo que quería era jugar en Mestalla, cerca de mi familia."

La mejor época de la historia del Valencia

Su vuelta coincidió con una de las etapas más brillantes que ha vivido el club.

Dos Ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y dos finales consecutivas de la Liga de Campeones marcaron una generación irrepetible. Pero, para Juan Sánchez, el éxito nunca tuvo un único nombre.

"Más allá de las individualidades, lo más importante era el grupo."

En aquel vestuario convivían veteranos como Cañizares, Carboni o Angloma con futbolistas que terminarían convirtiéndose en referentes del valencianismo, como Albelda, Vicente, Angulo, Mendieta, Aimar o Ayala. Ranieri, Cúper y Benítez aportaron estilos diferentes, pero todos contribuyeron a construir un equipo competitivo y ganador.

La noche que nunca olvidará

Durante la entrevista llega uno de los momentos más especiales.

Juan Sánchez recibe una fotografía de aquella semifinal de la Champions League frente al Leeds United, en Mestalla. En la imagen aparece celebrando uno de los dos goles que clasificaron al Valencia para su segunda final consecutiva de la máxima competición europea.

"Fue una de las noches más importantes de mi carrera. Marcar dos goles en Mestalla, siendo valenciano y con mi familia en la grada... fue un sueño de niño."

Como recuerdo de aquel instante, el exdelantero sorprende además llevando la misma camiseta con la que celebró aquellos goles, la del histórico doblete.

La gran espina de San Siro

La conversación viaja inevitablemente hasta la final de Milán ante el Bayern de Múnich.

Juan Sánchez recuerda un equipo más preparado que un año antes, cuando el Valencia cayó frente al Real Madrid en París. También revive una final igualada, los penaltis, la tensión y la enorme movilización del valencianismo.

"Recuerdo llegar al estadio y ver toda aquella marea de aficionados. Fue impresionante. Con el tiempo piensas que ganamos muchos títulos... solo nos faltó la Champions."

Mestalla, un estadio diferente

Si hay un protagonista permanente durante toda la conversación, ese es Mestalla. Para Juan Sánchez, el estadio siempre fue un aliado.

"Mestalla te lleva en volandas. Siempre te da un plus. Aquí se ha pitado a todos los jugadores, a mí también. Pero cuando las cosas van bien, sentir el cariño de 50.000 personas es algo único."

Incluso desde el punto de vista del rival, asegura que el viejo coliseo valencianista siempre imponía respeto.

El último latido

Con el adiós de Mestalla cada vez más cerca, la nostalgia aparece. Juan Sánchez creció soñando con jugar allí y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de su historia.

"Le tengo muchísimo cariño. El recuerdo que me llevaré siempre será el de celebrar un gol con toda la gente."

También observa con preocupación el presente del Valencia CF. Confía en que el equipo deje atrás los sufrimientos de las últimas temporadas y vuelva a competir donde considera que pertenece.

"Como aficionado quiero que el club vuelva a luchar por Europa."

Un legado para recordar

La conversación termina donde empezó: en Aldaia. Allí, muchos años después de perseguir un balón por las calles de su pueblo, Juan Sánchez intenta ayudar a otros niños a recorrer el mismo camino que él inició hace décadas.

Porque antes de ser campeón de Liga, finalista de la Champions o internacional con España, fue un niño que soñó con Mestalla.

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Y ese sueño acabó convirtiéndose en una de las historias más bonitas del valencianismo.