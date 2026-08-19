¿Millonada a la vista por Nico González, exjugador del Valencia CF?
El Necastle United ya negocia con el Manchester City después de ingresar alrededor de 200 millones por Tonali y Guimaraes y la necesidad de tener un nuevo capitán general en la medular
Nico González es una pieza codiciada en el mercado de fichajes. El centrocampista español, que llegó la temporada pasada al Manchester City por 52 millones, podría volver a cambiar de aires después de la llegada de Enzo Maresca, que tiene algunas opciones por delante de él en la rotación tal y como se vio en la Community Shield.
En este escenario, el Newcastle United, que viene de recoger cantidades enormes de dinero después de los traspasos de Sandro Tonali, que se marcha al Tottenham por 116 millones de euros, y de Bruno Guimarães, por 87 millones al Arsenal, buscan un centrocampista de nivel que le permita empezar a recuperar el pulso de la medular.
Quieren a Nico de director de orquesta
Unas de las opciones que más gusta a las Urracas según David Ornstein en The Athletic, es la del excentrocampista del Valencia CF Nico González, que tiene ese perfil mixto entre un muy buen posicionamiento táctico para hacer las veces de '6' y el buen trato de balón de un '8'.
Dinero fresco y jugador cotizado
No se trata de un simple interés, ya que el Newcastle se ha puesto en contacto con el City para negociar, pero todavía muy lejos de un acuerdo. De hecho no han trascendido cifras que se manejen, pero hay dos factores que ponen de manifiesto que de ir hacia adelante será por una cantidad muy elevada de dinero: que el City pagó 52 y que sabe lo que viene de ingresar el Newcastle.
En público, Nico ha confesado que le gustaría seguir en el Etihad Stadium, pero la posibilidad de que se marche está encima de la mesa porque con el Newcastle sería capitán general del centro del campo y en el City parte como suplente, aunque puede pelear por hacerse un hueco en el once.
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