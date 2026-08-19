Van Oevelen, el joven portero que 'para' a Europa

El Valencia CF ha cerrado la llegada de un nuevo portero para su plantilla. Kayne Van Oevelen llegará a la ciudad el próximo lunes después de que el club de Mestalla y el Ipswich Town hayan cerrado la cesión sin opción de compra por el neerlandés. El joven portero demostró la temporada pasada con el Volendam en la Eredivisie que tiene unas condiciones excelentes para convertirse en uno de los grandes arqueros del fútbol europeo. Por este motivo el conjunto inglés apostó por su fichaje y no quiere que termine toda la temporada en el banquillo sin minutos que le hagan seguir creciendo.

Van Oevelen es un portero moderno con ese 1'99 que bien habla de sus cualidades entre palos y la capacidad de llenar espacios en la meta. El neerlandés se incorporará al Valencia CF con la intención de elevar el nivel de competitividad en esa posición, donde hasta la fecha Stole Dimitrievski parte como teórico e inamovible titular. Sin embargo con el fichaje de Van Oevelen el normacedonio tendrá que dar lo mejor de sí en el día a día para hacerse con la titularidad. Una cuestión de retroalimentación. El cuerpo técnico tiene claro que esta temporada son clave elevar el nivel defensivo y reducir la cantidad de goles encajados.

Van Oevelen, con la camiseta amarilla del Volendam / Volendam FC

Kayne, entre los mejores jóvenes porteros de Europa

A pesar del descenso del Volendam, Van Oevelen realizó una magnífica campaña. El portero, de 23 años, ha firmado por el Ipswich Town, previo pago de cuatro millones de euros. Una inversión importante y que demuestra la confianza de los ingleses en el potencial futuro que atesora. Sin ir más lejos Van Oevelen ya se ha situado entre los mejores porteros jóvenes de Europa en porcentaje de paradas.

Estos datos, ofrecidos por la plataforma DataMB y recuperados por dos usuarios valencianistas en X (@hectoormll y @RadioTaronja_), demuestran en el gran nivel que mostró Van Oevelen el pasado curso. El neerlandés (74'3%) tan solo se sitúa por detrás de Andrew (78'18), que firmó en enero por el Flamengo, y de Antoliy Trubin (75%), titular con Ucrania y portero del Benfica.

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Datos del procentaje de paradas de los porteros sub 24 en Europa / @DataMB

A partir de ahí destacan otros nombres como Lucas Chevalier del Paris Saint-Germain, Vítězslav Jaroš del Ajax y Hornicek, recien fichado por el Newcastle United y que visitó Mestalla en la última edición del Trofeu Taronja. Más abajo dentro de ese TOP 15 hay más guardametas de renombre como Bert Verbruggen del Brighton e internacional con Países Bajos o Zion Suzuki, recién fichado por el Aston Villa de Unai Emery.