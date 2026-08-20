El Albacete Balompié ficha al ‘nou nou’ del Valencia CF

El Albacete tiene nuevo delantero. La marcha de Jefté Betancor rumbo a la UD Las Palmas ha dejado un vacío en el frente de ataque del equipo dirigido por Alberto González. Tras la llegada de Mario Soberón procedente del Real Zaragoza, el conjunto castellanomanchego se ha hecho con los servicios de Munir El Haddadi, un viejo conocido en LaLiga.

El delantero de 30 años estaba libre después de terminar contrato en su última experiencia en Irán, donde militó en el Esteghlal FC y anotó cuatro goles. Ahora, aterriza de nuevo en España para reforzar la parcela ofensiva del Albacete en el Carlos Belmonte. Su polivalencia le permite actuar tanto en ambas bandas como referencia en ataque, por lo que supone una apuesta importante y un salto de nivel en la plantilla albacetista.

Munir en su etapa en el Sevilla FC / SD

La nueva aventura de Munir será la primera en Segunda División. El futbolista de nacionalidad marroquí cuenta con una amplia experiencia en España, en la que ha defendido las camisetas del FC Barcelona, Valencia CF, Deportivo Alavés, Sevilla FC, Getafe CF, UD Las Palmas y CD Leganés antes de iniciar su exótico periplo en Oriente Medio. Con 400 partidos en la élite a sus espaldas, cuenta también con experiencia en competiciones europeas en los clubes del Camp Nou y Ramón Sánchez-Pizjuán.

Otro campeón de Europa en el Belmonte

Algo especial tiene jugar en el Carlos Belmonte cuando dos campeones de Europa van a coincidir en el equipo manchego. La llegada de Jesús Vallejo la temporada pasada fue una de las más sonadas en todo el mercado estival, ya que era la incorporación de un futbolista con un palmarés envidiable. El defensa central llegó tras terminar su situación contractual con el Real Madrid y con dos Champions League bajo el brazo, las logradas en 2018 y 2022.

Vallejo, en sus primeros días como jugador del Albacete. / ALBACETE BALOMPIÉ

Ahora, es Munir El Haddadi el que recala en el ‘Alba’ con una trayectoria plagada de títulos. En cuanto a éxitos internacionales, el delantero cuenta con una Europa League conquistada en Nervión en 2020 y una Champions League con el FC Barcelona en 2015.

Su estancia en Mestalla

Su etapa en el Valencia CF tuvo de todo menos estabilidad. Munir llegó al club de Mestalla en calidad de cedido por el FC Barcelona en los últimos días de la ventana de traspasos. Su anuncio oficial se produjo bajo el mensaje de ‘El nou nou’, ya que era la pieza que el Valencia CF buscó tras la salida de Paco Alcácer, quien tomó el camino contrario para vestir de blaugrana.

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Durante su periplo en la capital del Túria, Munir contó con tres entrenadores: Pako Ayestarán, Voro y Prandelli. Disputó un total de 36 partidos durante la campaña 16/17 en los que anotó siete goles y repartió cuatro asistencias.