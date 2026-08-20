Aterriza Pablo Maffeo: "Mi deseo es conseguir quedarme en el Valencia CF"
El nuevo fichaje del conjunto de Mestalla llegó a Manises pasada la una y media de la mañana y dejó sus primeras impresiones ante lo medios
Después de completar una 'Operación Relámpago', Pablo Maffeo ya está en la ciudad para firmar por el Valencia CF. El lateral catalán ha aterrizado esta madrugada de miércoles en el aeropuerto de Manises para poner en marcha todo el protocolo para formalizar su fichaje.
El jugador se enfrentará en las próximas horas al reconocimiento médico así como el resto de fotos oficiales, entrevistas con los medios del club y la firma definitiva para sellar su llegada como cedido con una opción de compra de 3'5 millones de euros.
"Es un sueño"
A su llegada, Maffeo habló con los medios de comunicación y explicó que llegar: "Es un sueño, es un deseo. Desde hace mucho tiempo que se lleva trabajando. Desde el primer día que conozco la opción deseo venir", explicaba.
Ante la opción de jugar ya el sábado, Maffeo mostró su predisposición: "Estoy disponible para el míster, para el equipo. Todo el mundo me conoce como soy, que lo voy a dar todo y estoy muy contento de estar aquí"
"No ha pasado nada raro con Olympiacos"
Preguntado por los tiempos de su fichaje, además de la 'rareza' de firmar por dos equipos en un mismo verano, ya que firmó por Olympiacos al principio del mercado, Maffeo señaló lo siguiente: "Desde antes de firmar por el Olympiacos sé que se podía dar y al final pues se ha dado. Es una opción que se planteó, que a mí me encajó por todo. No ha pasado nada raro en Grecia", reflexionaba.
"Mi objetivo es conseguir quedarme"
Por último, el futbolista señaló que su deseo es que el Valencia llegue a ejecutar la opción de compra: "Vengo aquí a competir al máximo, a conseguir quedarme aquí, que es mi deseo, quedarme aquí el día de mañana y ya está. Voy a competir igual contra el Madrid que contra el resto. A mí lo que me motiva es jugar en el Valencia CF"
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