Las cinco 'patatas calientes' de Carlos Corberán en el Valencia CF

Carlos Corberán volverá a ponerse delante de un micrófono 90 días después de su última intervención. El entrenador del Valencia CF ejercerá la portavocía del club antes del estreno liguero después de un prolongado silencio institucional después de que los gestores no dieran la cara tras otra temporada para el olvido. En estos cerca de tres meses han pasado muchas cosas, entre ellas la renovación del propio entrenador, un mercado de fichajes con muchos asuntos por resolver y el intento de varios futbolistas de elevar el nivel de exigencia hablando por vez primera de Europa.

Al no haber hablado nadie por parte del club en todo este tiempo y haber pasado tantos días sin que hable el entrenador, Carlos Corberán se enfrentará a muchas 'patatas calientes' en su primera comparecencia que van desde su propia figura hasta la gestión del club pasando por su opinión en algunas decisiones importantes.

1. Su renovación

El Valencia CF anunció la prórroga de su contrato hasta 2028 el pasado 6 de julio con un comunicado y sin una rueda de prensa. Esta será la primera vez que hable al respecto de porque han tomado esta decisión y de las perspectivas que tiene en el club alargando su vínculo con la entidad de Mestalla, así como los méritos que cree haber hecho para continuar.

2. El objetivo

Fue el tema tabú, pero a la vez alrededor del cuál giraron la mayoría de ruedas de prensa de la temporada pasada. Esta será la primera vez que se le pregunte si secunda las palabras de algunos de sus jugadores y confirma que el ovjetivo es luchar por competición europea o si mantiene el perfil bajo. El club solamente se ha expresado en privado con periodistas, pero no ha hecho ninguna manifestación pública al respecto del objetivo en todo el verano.

Carlos Corberán en el Trofeu Taronja / Fernando Bustamante

3. El mercado

El Valencia CF sigue teniendo necesidades importantes, especialmente en el juego exterior. Para luchar por cotas mayores precisa de un salto de calidad en la plantilla que todavía no se ha dado, por lo que tendrá que mojarse no solamente con lo que le parece el mercado hasta la fecha, sino también las perspectivas que tiene para los 12 días que restan para cerrar el mercado.

4. La salida de Danjuma

El entrenador también será preguntado por su opinión sobre la posible salida del neerlandés, qué papel pensaba darle esta temporada y qué tipo de perfil querría firmar para sustituir al jugador en caso de salir con destino a la Eredivisie.

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5. La gestión de los canteranos

Es uno de los grandes asuntos, ya que el Valencia CF ha substitido en los últimos años de mala gestión entre otras cosas gracias la venta de jugadores de la cantera como Yarek Gasiorowski o Cristhian Mosquera, pero el grifo de ascensos al primer equipo ha quedado cortado con la llegada de Corberán al banquillo. El entrenador, que presumiblemente alineará a Jesús Vázquez a pierna cambiada antes que aun carrilero de la cantera, tendrá que explicar qué planes tiene para los jóvenes de la Academia a corto y medio plazo.