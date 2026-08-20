El ex del Valencia, Iván Jaime, ya tiene nuevo equipo

La UD Las Palmas ha hecho oficial la incorporación de Iván Jaime, que jugará esta temporada en el conjunto canario cedido por el FC Porto, con una opción de compra al término del préstamo. El atacante malagueño llega para reforzar una parcela ofensiva que la dirección deportiva consideraba necesitada de mayor desequilibrio y alternativas.

Un paso por Valencia marcado por las lesiones

Iván Jaime aterrizó en Valencia CF en enero de 2025, cuando el equipo valencianista atravesaba una complicada situación en la parte baja de Primera División y necesitaba sumar puntos para escapar de los puestos de descenso. Sin embargo, algunas lesiones durante su etapa en Mestalla limitaron su continuidad y le impidieron mostrar todo su potencial sobre el terreno de juego.

El futbolista disputó 10 partidos oficiales con el Valencia CF durante la temporada 2024-25, nueve de ellos en LaLiga y uno en la Copa del Rey. Ahora, en Las Palmas, afronta una nueva oportunidad para recuperar protagonismo y demostrar las condiciones que le llevaron a destacar en el fútbol portugués y a ser internacional con la selección española Sub-19.

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La lesión ha impedido brillar a Iván Jaime / F. Calabuig

Iván Jaime destaca por su velocidad, capacidad para el uno contra uno y versatilidad ofensiva. Puede actuar en cualquiera de las dos bandas y también como mediapunta, características que encajan en el perfil que buscaba la UD Las Palmas para potenciar su ataque. Formado en las categorías inferiores del Málaga CF, el jugador tratará de encontrar en Gran Canaria la regularidad que no pudo tener durante su etapa en Mestalla.