El mercado del Valencia CF entra en 'zona extrema'

Quedan menos de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes y la remodelación de plantilla que el Valencia CF debía hacer sigue todavía muy lejos de estar completada. No es nada nuevo, ya que el conjunto de Mestalla suele dejar los deberes importantes para la recta final y después de firmar a Pablo Maffeo y a la espera de hacer lo propio con Arnau Martínez si se acaba entendiendo con el Girona FC, el club se encuentra ya en esa fase del mercado en la que quería acometer el fichaje del extremo, esperando acceder a opciones que económicamente eran inviables en julio.

El principal nombre protagonista en esta fase final de la ventana de fichajes no es otro que el de Largie Ramazani, aunque no es el único. El Leeds United ha querido traspasarlo todo el verano en unas cifras a las que el Valencia CF no puede llegar y el club de Mestalla espera que la cosa cambie en este tramo final en la que considera que puede ser la mejor opción caidad-precio.

Momento crucial

Tanto Ramazani como el Valencia CF sabían que debían esperar y aguantar a esta fase del mercado de fichajes para plantear atacar la operación y buscar un traspaso por debajo de los cinco millones de euros o una cesión con opción de compra pagando una cantidad pequeña por el préstamo. A priori parece imposible que los ingleses vuelvan a acceder a una cesión simple y el Valencia buscará la opción más ventajosa.

Largie Ramazani, con la bandera de Burundi / Ikiriho muri Sports

Su entrenador, Daniel Farke, además, le ha cerrado la puerta del Leeds de manera constante y ha señalado en público que no cuenta con él para la siguiente temporada, un hecho que juega a favor del Valencia en la negociación, ya que le quieren dar salida a toda costa y sin una oferta satisfactoria para Leeds y Ramazani antes, el club de Mestalla podrá plantear una negociación a la baja.

Ramazani no es la única opción

Más allá del belga el conjunto valencianista maneja otras posibilidades. Por ejemplo con el sueco Alexander Bernhardsson llegó a ser una posibilidad bien valorada, pero en ese momento el Valencia CF estaba metido de lleno en la operación del lateral Arnau Martínez, para la que plantea una inversión importante.

Noticias relacionadas

Delantero móvil si sale Danjuma

Asimismo, el Valencia CF también tiene encima de la mesa la posibilidad de firmar a un atacante móvil que se pueda desempeñar tanto por banda como por dentro, una operación más sujeta a los avances que se puedan producir con la salida de Arnaut Danjuma, que ocupa ese rol a día de hoy.