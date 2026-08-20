Pablo Maffeo hereda el dorsal de Eray Cömert

Ya hay otra cara nueva en el Valencia CF. El club ché ha oficializado la llegada de Pablo Maffeo procedente del Olympiacos en calidad de préstamo para la temporada 2026/27. Además, el acuerdo guarda una opción de compra de algo más de tres millones de euros.

Pablo Maffeo llega al Valencia CF / JM LOPEZ

El defensor de 29 años iniciará de esta forma su cuarta etapa en LaLiga tras defender los colores del Girona FC, SD Huesca y la más reciente en el RCD Mallorca, donde disputó las últimas cuatro temporadas. Su llegada tuvo lugar anoche alrededor de la una y media de la mañana en el aeropuerto de Manises y esta misma tarde ya ha sido anunciado para ponerse de forma inmediata bajo las órdenes de Carlos Corberán.

Su nuevo dorsal

Pablo Maffeo ya ha elegido dorsal y será el nuevo ‘24’ del conjunto valencianista. Con esta elección, hereda el número que llevó la temporada pasada Eray Cömert antes de finalizar su vinculación contractual con el Valencia CF. Tras posar con su nueva camiseta, el jugador ha tenido tiempo para lanzar sus primeras declaraciones a los canales oficiales del club: “Soy un buen competidor, un luchador que al final lo da todo en el campo y creo que puedo aportar mucho al Valencia CF. Espero que la gente me apoye como yo lo voy a dar todo por este club. Puedo aportar experiencia, compañerismo y competitividad”, ha expresado.

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Los últimos futbolistas que han portado este dorsal son, además del central suizo, Yarek Gasiorowski durante la 24/25, Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Denis Cheryshev o Jaume Domènech en sus inicios en la portería de Mestalla.