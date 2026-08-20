El PSV, dispuesto a pagar la cláusula de Danjuma y sacarlo del Valencia CF

El 'caso Danjuma' avanza a la siguiente base: el PSV Eindhoven va con todo a por el fichaje del atacante del Valencia CF, dispuesto a poner encima de la mesa los seis millones de su cláusula de rescisión para sacarlo de Mestalla.

El jugador habló hace unos días con el club, tal y como desveló Superdeporte, para conocer cuál iba a ser su rol esta temporada después de que en la enterior dejase de participar en la sgeunda vuelta debido a su bajo nivel. La respuesta que recibió por parte del entrenador y otros miembros de la entidad no le convenció y apretó por acelerar su salida.

Danjuma ante el Stoke City. / VALENCIA CF

El Villarreal se lleva la mitad

Ahora, según ha adelantado la Cadena Ser, Danjuma ha informado al club que el PSV está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión dado que el Valencia CF no quería negociar su salida. La cifra son seis millones de euros, pero dado que el club de Mestalla solo compró el 50 por cien de sus derechos el pasado mercado, la mitad se la llevaría el Villarreal CF.

El PSV, en todo caso, aún no se ha puesto en contacto con el Valencia CF para ficharlo, sino el jugador, que es el que ha movido todo para marcharse después de no recibir la promesa de que va a ser titular la próxima temporada.

Liberaría una ficha importante

Esta operación dotaría al club de tres millones disponibles para fichar, además de liberar una de las fichas más importantes de la plantilla, dejando un buen espacio en los márgenes del Fair Play Financiero de la entidad para fichar en los próximos días.

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Necesidad de fichar recambio

De cristalizar, su salida llevaría intrínseca la necesidad de fichar un atacante móvil que pueda jugar tanto como '9' como caído a bandas o por detrás del delantero de referencia, el perfl con el que encajaba Danjuma en la planificación de la temporada.