Las ‘sonrojantes’ medias del Valencia CF en FC 27

El Valencia CF vuelve a ser protagonista, aunque esta vez por un motivo poco alentador, en la previa del lanzamiento de EA Sports FC 27. El videojuego de EA Sports, que será presentado oficialmente el próximo mes de septiembre, ya ha comenzado a generar expectación entre los aficionados por las valoraciones de los futbolistas. En el caso de LaLiga, el interés es todavía mayor por la vinculación de la competición con EA Sports, y el conjunto de Mestalla destaca negativamente: ninguno de sus jugadores alcanza una media de 80. Una circunstancia inédita en Ultimate Team que refleja el progresivo descenso del nivel de una plantilla que durante años contó con futbolistas de enorme reconocimiento internacional.

Las medias del Valencia CF en FC 27

Guido Rodríguez lidera al Valencia con 78 de media, seguido por Diego López, Dimitrievski, Gayà, Hugo Duro, Javi Guerra y Luis Rioja, todos ellos con 77. Diakhaby, Pepelu, Sadiq y De Haas aparecen con 76, mientras que César Tárrega se queda en 75 junto a Danjuma y Ugrinic. Almeida, Copete y Raba tienen 74; Foulquier, 72; Jesús Vázquez, 71; Canós, 68; Cristian Rivero e Iker Córdoba, 65; y Alberto Marí, 64. Estas son las valoraciones desveladas por el reconocido usuario relacionado con la comunidad española de FC @Sergi_FUT, aunque todavía faltan las medias de Pablo Maffeo y Ryonosuke Sato, que aún no aparecen en la base de datos y estarán disponibles en la versión final del juego.

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La comparación con anteriores entregas resulta especialmente llamativa. En FIFA 19, el Valencia contaba con futbolistas como Dani Parejo, que alcanzaba los 86 de valoración, o Rodrigo Moreno y Neto, ambos con 84, además de una plantilla con mayor presencia internacional y varios jugadores considerados diferenciales dentro del juego. Y el contraste se remonta todavía más atrás: en FIFA 09, David Villa llegó a tener una valoración de 89, una cifra que hoy parece inalcanzable para cualquier futbolista de la actual plantilla valencianista. Ahora, la ausencia de futbolistas de 80 o más y de perfiles especialmente ‘meta’ deja al Valencia lejos de los equipos españoles mejor valorados y evidencia el declive deportivo de una entidad que acumula siete temporadas sin disputar competición europea. Las medias de FC 27 no explican por sí solas la situación del club, pero sí ofrecen una llamativa fotografía virtual de la pérdida de peso competitivo del Valencia CF en los últimos años.