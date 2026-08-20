Toni Lato reacciona al fichaje de Maffeo por el Valencia

El Valencia CF ha oficializado la incorporación de Pablo Maffeo y la noticia no ha tardado en generar reacciones entre aficionados y antiguos compañeros del futbolista. Uno de ellos ha sido Toni Lato, que coincidió con el nuevo jugador valencianista durante su etapa en el RCD Mallorca. El de La Pobla de Vallbona reaccionó a través de las redes sociales con varios aplausos al anuncio del fichaje de Maffeo, celebrando así la incorporación del lateral a Valencia y su llegada al club en el que Lato se formó y llegó a disputar más de un centenar de partidos en el primer equipo.

Tres temporadas compartiendo vestuario en Mallorca

Maffeo llegó al Mallorca en el verano de 2022, procedente del Stuttgart, mientras que Lato se incorporó al conjunto balear un año después, en la temporada 2023-24. Desde entonces, ambos han compartido vestuario durante tres campañas, hasta la salida de Maffeo rumbo al Olympiacos y su posterior regreso a LaLiga para vestir la camiseta del Valencia. Durante este periodo, los dos vivieron algunos de los mejores momentos recientes del Mallorca, entre ellos la histórica clasificación para la final de la Copa del Rey de 2024. El conjunto balear se enfrentó al Athletic Club en La Cartuja, donde terminó cayendo en la tanda de penaltis después del empate a uno tras la prórroga.

Maffeo dejó Mallorca para probar fortuna en el Olympiacos y, tras su fugaz paso por el fútbol griego, vuelve ahora a LaLiga para defender la camiseta del Valencia. Lato, que continúa en el conjunto balear, ha sido uno de los primeros antiguos compañeros en celebrar públicamente su nueva aventura.

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Para Lato, el fichaje de Maffeo tiene además un significado especial por su pasado valencianista. El lateral izquierdo disputó 104 encuentros oficiales con el primer equipo del Valencia, alcanzando la cifra de 100 partidos con el club y recibiendo un homenaje por parte de la entidad. Formado en la factoría de Paterna, Lato fue integrante de la plantilla que conquistó la Copa del Rey de 2019, precisamente en el año del centenario del Valencia. Su reacción al fichaje de Maffeo demuestra ahora la buena relación que mantiene con quien fue su compañero durante tres temporadas en Mallorca.