Alineaciones probables del Valencia CF - Celta de Vigo de LaLiga en Mestalla

Este sábado 22 de agosto arranca LaLiga para el Valencia CF. El primer partido será en Mestalla y contra un Celta de Vigo que tendrá que planificar de nuevo una temporada con competición europea.

Al equipo le faltan muchas piezas por retocar, ya que Ron Gourlay tiene la idea de reforzar todas las líneas del equipo. Respecto al once inicial para el primer duelo no hay muchas dudas, salvo que puedan llegar a tiempo nuevas piezas como la de Arnau Martínez. En estos momentos, todo apunta a un 5-3-2 con Jesús Vázquez como carrilero derecho, algo probado a lo largo de esta semana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Aunque todo puede pasar tras cerrarse el fichaje de Maffeo.

Entre las bajas destacan jugadores como Copete, que estará fuera de los terrenos de juego hasta octubre, así como Diego López y Sergi Canós, quienes no podrán jugar lo que resta de año debido a sendas roturas del ligamento cruzado. Alberto Marí, al que el club busca una salida, también será baja en esta jornada, al igual que Foulquier y Rioja. Cabe destacar que el ariete alicantino se encuentra al mismo nivel físico que sus compañeros, mientras que Foulquier continúa trabajando con readaptadores.

Tárrega, Jesús Vázquez y Javi Guerra, en el partido de la primera vuelta contra el Athletic en Mestalla, que acabó con victoria (2-0) / LaLiga

Alineaciones probables del Valencia CF - Celta de Vigo

Valencia CF: Dimitrievski; Gayà. De Haas, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez; Guido, Ugrinic, Guerra; Sato y Hugo Duro.

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Celta de Vigo: Radu; Marcos Alonso, Starfelt, Rodríguez; Carreira, Febas, Román, Rueda; Williot, Hugo González y Jutglà.