¿En qué puestos quedarán Valencia CF y Levante UD en LaLiga? La sorprendente predicción de la IA

Todavía no ha empezado LaLiga para el Valencia CF por culpa del aplazamiento de la primera jornada contra el Betis. Este sábado, eso sí, toca verse las caras con un Celta de Vigo que esta temporada volverá a disputar competición europea. El rival tiene cierto peso y deberá visitar Mestalla para el estreno de los de Corberán. Lo que ocurra en el duelo puede ofrecer varios síntomas, veremos si buenos o malos, en pleno mercado de fichajes con mucho por hacer por parte de Ron Gourlay.

Con todo esto, es muy habitual consultar a la IA una potencial clasificación y qué mejor que la de OPTA. El caso es que la web especializada coloca al Valencia CF en una posición bastante optimista, por lo menos sabiendo de dónde viene el equipo y todo lo que queda por hacer en los despachos. La sexta posición es la predicción final que ofrece al equipo de Mestalla en su despedida del icónico estadio, lo que ofrecería una competición europea de cara al próximo curso.

Con LaLiga en manos del Barça y muy seguido del Real Madrid, el Atlético de Madrid ocupa en tercer escalón. Villarreal y Betis lucharían por la cuarta plaza quedando en manos de los amarillos, siguiéndoles muy de cerca el Valencia CF. Curiosamente es el Celta quien sigue a los de Corberán en la clasificación, por lo que el resultado de este sábado condicionará la actualización de dicha tabla. Pase lo que pase con el marcador. Por ahora, las opciones de Champions son del 16,64%, quedando 7,23% para la Europa League y 7,24% para la Conference. El descenso, similar, marca un 7,85%.

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La IA coloca al Levante UD en puestos de descenso

No es ninguna sorpresa, ya que el curso pasado parecía casi destinado al descenso y así lo auguraba la IA prácticamente hasta que se salvó matemáticamente el cuadro de Luís Castro. En esta ocasión y tras arrancar el curso con una dolorosa derrota (3-0) y sabiendo que la temporada pasada fueron tres las derrotas iniciales, tampoco preocupa demasiado el tema. Para OPTA, los del Ciutat descenderían tras terminar terceros por la cola, sólo mejorando a Málaga y al colista Deportivo. Los granotas tienen un 27,54% de posibilidades de descender.