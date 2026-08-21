Gil Manzano pitará al Valencia en Mestalla contra el Celta

El encuentro de mañana entre Valencia CF y Celta de Vigo ya tiene designado al árbitro principal. La RFEF ha confirmado que Jesús Gil Manzano será el colegiado principal encargado de pitar el primer partido de la última temporada en Mestalla antes del traslado al Nou Mestalla. El partido, que comienza en poco más de 24 horas, supone la primera aparición del árbitro extremeño en el feudo valencianista desde hace más de un año ya que la campaña 25/26 no fue elegido para ninguno de los 19 duelos disputados en Mestalla.

Con Gil Manzano a los mandos del partido, David Gálvez Rascón le acompañará desde la sala VAR si es necesario consultarlo. Ambos árbitros estarán acompañados y asistidos por Gualadupe Porras (Asistente 1), Javier Martínez (Asistente 2), Gerard Brull (4º árbitro) y Luis Mario Milla (Asistente de VAR).

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Últimos precedentes del Valencia CF con Gil Manzano

El Valencia no conoce la victoria con Gil Manzano al frente del partido desde hace más de dos años y medio. El último triunfo de los valencianistas con este árbitro se remonta al 2 de enero de 2024, donde los aún entrenados por Rubén Baraja doblegaron al Villarreal por 3-1. Desde entonces, los encuentros entre el colegiado y el club de Mestalla han estado marcados por hechos determinantes. El Valencia empató contra el Real Madrid en el partido (2-2) marcado por la grave lesión de Diakhaby y el regreso de Vinícius a Mestalla; firmó las tablas (1-1) también con el Villarreal en los días donde estalló el caso de Rafa Mir; perdió ante la UD Las Palmas (2-3) en uno de los detonantes de la destitución de Baraja; cayó también ante el Deportivo Alavés (1-0) quedándose sin opciones de entrar en Europa; además de perder contra CA Osasuna (1-0) y Villarreal (2-1) la pasada temporada 25/26.