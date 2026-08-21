Corberán valora el fichaje de Ryunosuke Sato

Carlos Corberán ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la primera rueda de prensa de la temporada 2026-27, previa al debut del Valencia CF en LaLiga. El entrenador de Cheste ha repasado la actualidad del equipo y, entre otros asuntos, ha valorado el rendimiento de Ryunosuke Sato, uno de los nuevos fichajes que más expectación ha despertado durante la pretemporada.

El centrocampista japonés, de apenas 19 años, ha dejado muy buenas sensaciones desde su llegada a Mestalla. Sato ha anotado dos goles durante la pretemporada y ha mostrado una notable capacidad para asociarse con futbolistas como Javi Guerra. Su adaptación progresiva al equipo y su conexión con el vestuario han contribuido a que el joven nipón se haya ganado rápidamente el cariño de la afición valencianista.

Corberán destaca su versatilidad

“Estamos muy contentos con él. Y uno de los aspectos es la versatilidad que ofrece”, explicó Corberán al ser preguntado por Sato. El técnico puso el foco en la capacidad del jugador para desenvolverse en diferentes zonas del campo: “Los buenos encuentran las posibilidades a cada posición, jugando por izquierda, derecha, de 10 y hasta de carril”. Para el entrenador, esa predisposición resulta especialmente valiosa a la hora de adaptarse a las necesidades del equipo.

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El japonés Sato, en el último jugado en Paterna ante el Castellón / VCF Media

Todo apunta a que Ryunosuke Sato puede tener protagonismo desde el primer partido oficial, con el duelo ante el RC Celta en Mestalla como escenario de su posible estreno liguero. Su llegada fue una apuesta que sorprendió inicialmente, pero la pretemporada ha alimentado la ilusión alrededor del joven futbolista. “La mentalidad de adaptarse a las necesidades del equipo nos hace mejores”, señaló Corberán. Ahora, el japonés afronta su primera gran prueba en competición oficial con el Valencia CF y con la expectación de una afición que ya quiere verlo en acción.