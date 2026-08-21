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Directo | Primera rueda de prensa de Corberán de la temporada en el Valencia CF

El preparador del Valencia CF afronta este viernes su primer cara a cara con la prensa en la previa del duelo contra el Celta de Vigo

Carlos Corberán, durante un entrenamiento

Carlos Corberán, durante un entrenamiento

Juanma Romero

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Ha llovido mucho desde que Carlos Corberán no se pone delante de un micrófono para afrontar las preguntas de los periodistas. Pues, cerca de 90 días después, ha llegado la hora. A la espera de que Ron Gourlay le traiga varios refuerzos más en los próximos días, al entrenador del Valencia CF le toca ejercer la portavocía del club antes del estreno liguero después de un prolongado silencio institucional después de que los gestores no dieran la cara tras otra temporada para el olvido.

En estos cerca de tres meses han pasado muchas cosas, entre ellas la renovación del propio entrenador, un mercado de fichajes con muchos asuntos por resolver y el intento de varios futbolistas de elevar el nivel de exigencia hablando por vez primera de Europa.

No hay dudas de que Corberán será cuestionado por el objetivo del equipo, así como del estado físico de varios de sus jugadores, lo que le pide al club en un mercado al que le faltan varias llegadas y salidas de jugadores.

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