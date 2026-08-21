Directo | Primera rueda de prensa de Corberán de la temporada en el Valencia CF

Ha llovido mucho desde que Carlos Corberán no se pone delante de un micrófono para afrontar las preguntas de los periodistas. Pues, cerca de 90 días después, ha llegado la hora. A la espera de que Ron Gourlay le traiga varios refuerzos más en los próximos días, al entrenador del Valencia CF le toca ejercer la portavocía del club antes del estreno liguero después de un prolongado silencio institucional después de que los gestores no dieran la cara tras otra temporada para el olvido.

En estos cerca de tres meses han pasado muchas cosas, entre ellas la renovación del propio entrenador, un mercado de fichajes con muchos asuntos por resolver y el intento de varios futbolistas de elevar el nivel de exigencia hablando por vez primera de Europa.

No hay dudas de que Corberán será cuestionado por el objetivo del equipo, así como del estado físico de varios de sus jugadores, lo que le pide al club en un mercado al que le faltan varias llegadas y salidas de jugadores.

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Directo | Sigue la rueda de prensa de Corberán de la temporada en el Valencia CF

Lateral derecho y los perfiles buscados. Lo ideal es tener en una posición determinada diferentes posibilidades. Laterales cortos que puedan jugar de central y también puedan ser ofensivos y de largo recorrido aumenta la riqueza táctica del equipo.

Sato. Estamos muy contentos con él. Y uno de los aspectos es la versatilidad que ofrece. Los buenos encuentran las posibilidades a cada posición, jugando por izquierda, derecha, de 10 y hasta de carril. La mentalidad de adaptarse a las necesidades del equipo nos hace mejores. Mañana empieza una nueva etapa para él y para el equipo, ya que empieza la Liga.

Mejoría en la plantilla. ¿Demandas un paso más al club? La plantilla está incompleta y el club lo sabe. Todos en cada parcela debemos dar un paso más para convertir el sueño que tenemos en una realidad. No me han prometido nada. Es una exigencia que tenemos

Celta de Vigo. Giraldez le defendió. Claudio ha demostrado la capacidad que tiene como entrenador. Lleva dos años con una buena clasificación y es de Europa League. Nivel de jugo exigente, que no te regala la pelota y para recuperarla hay que presionarles y cuando lo haces, tienen conductas muy buenas para superarte. Son especialistas en eso y por ello debes estar preparado.

Valoración sobre la renovación que firmó Me exijo para hacer lo mejor posible. Siempre digo que he percibido la confianza en mí de la institución desde el primer día y esa confianza la devolveré con la máxima ilusión para dar lo mejor de mí para que el VCF esté donde debe estar. De lo que uno depende me voy a desvivir.

¿Te han marcado un objetivo? A nivel interno el presidente nos dijo que el equipo tiene que mejorar cada año. Es algo que todos debemos compartir, todos los estamentos. Pero es verdad que en el fútbol es complicado mezclar hechos y palabras. Las palabras, sin hechos, irritan y frustran. Los objetivos a nivel interno son claros y debe venir de la mano de unos hechos. Una cosa son los objetivos y las ilusiones. Cuando la plantilla habla de Europa es que tienen esa ilusión que también tengo. También levantar un título con el Valencia CF. Lo más importante son los hechos para conseguirlo.

¿Se han corregido las cosas que no se han hecho bien? Creo que en una temporada donde no conseguimos la puntuación que deseamos, todo el mundo debe hacer una reflexión en su parcela. Siempre hay cosas a mejorar y casi todos los que estamos en el club hemos hecho ese ejercicio. La temporada temrinó mejor de lo que la empezó

Dani Raba Igual que otros jugadores. Forma parte de la plantilla y centrado en que ofrezca lo mejor posible para ayudar al club.

Necesidades del equipo La plantilla está incompleta y el club debe incorporar jugadores y les veo a los jugadores con ganas eso me da tranquilidad. Veo seriedad y compromiso y a la plantilla para cometir este fin de semana