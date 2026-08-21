El Leeds hace números y se 'carga' a Ramazani

El Leeds United ha hecho pública su lista de dorsales para la nueva temporada y en ella no aparece Largie Ramazani. El extremo belga, que la pasada campaña jugó cedido en el Valencia CF, queda así todavía más señalado como uno de los futbolistas con los que el conjunto inglés no cuenta. Una situación que puede ser determinante para el club de Mestalla, que sigue muy atento a los movimientos del mercado y considera al jugador una de sus principales opciones para reforzar el ataque.

Ramazani fue de menos a más durante su etapa en el Valencia, especialmente en la segunda vuelta, cuando adquirió mayor protagonismo y se convirtió en un futbolista importante para el equipo. En el tramo final, la irrupción de Luis Rioja redujo sus minutos, aunque el belga mantuvo su capacidad para marcar diferencias y fue clave en varias de las victorias que permitieron al conjunto valencianista alejarse de la zona de descenso. Su rendimiento en ese segundo tramo de LaLiga ha convencido al Valencia de que puede ser una pieza interesante para la próxima temporada.

El Leeds necesita encontrar una salida

El escenario también ha cambiado para negociar. El Leeds ha buscado durante todo el verano un traspaso por Ramazani, aunque las cantidades exigidas hasta ahora se han situado fuera del alcance económico del Valencia CF. La situación del jugador, sin embargo, puede favorecer un cambio de postura en este tramo final del mercado. El club de Mestalla espera que la falta de espacio para el belga en la plantilla inglesa permita plantear una operación por debajo de los cinco millones de euros o, como alternativa, una cesión con una opción de compra asumible.

Los números de Ramazani en Mestalla

Largie Ramazani cerró su etapa en el Valencia CF con un papel creciente durante la segunda vuelta. El extremo belga sumó 6 goles y 2 asistencias en ese tramo de la temporada, cifras que reflejan su impacto ofensivo y que han reforzado el interés del club valencianista en intentar recuperar al futbolista.

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En Valencia son conscientes de que el momento de 'atacar' la operación puede llegar en los próximos días. Tanto el futbolista como el club valencianista sabían que debían esperar hasta las últimas semanas del mercado para intentar mejorar las condiciones de un posible acuerdo. Una cesión simple parece poco probable, pero el Valencia buscará la fórmula más ventajosa para hacerse con Ramazani. Además, las declaraciones de Daniel Farke, que ha dejado claro de forma reiterada que no cuenta con el extremo, y su ausencia de la lista de dorsales refuerzan la posición negociadora del conjunto de Mestalla. Si el Leeds no recibe una propuesta satisfactoria, el Valencia intentará aprovechar la urgencia inglesa para rebajar el precio.