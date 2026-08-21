El Valencia CF inscribe a su último fichaje en LaLiga

Estaba hablando Carlos Corberán en la sala de prensa de Paterna sobre diversos temas, destacando los que afectaban al mercado de fichajes por encima del resto. Precisamente apuntando en varias de las preguntas de los periodistas hacia la diversidad de perfiles de laterales derechos con los que el Valencia CF ha estado trabajando en estos últimos dos meses.

Han sido varios los nombres, como el de Meunier o Andrés García, pero ninguno terminó aceptando la propuesta del club de Mestalla por uno u otro motivo. Al final la realidad se ha impuesto con Pablo Maffeo como realidad en forma de cesión con opción de compra y la vía abierta de Arnau Martínez, que aunque ha dado el 'ok' al Valencia CF, los clubes todavía no se han puesto de acuerdo en los flecos... quizá por culpa de la intromisión del Fulham de Arbeloa.

Maffeo, directo a la convocatoria del Valencia - Celta

Sobre Maffeo insistió en que acaba de llegar, pero si lograba el club inscribir al jugador antes del duelo contra el Celta de Vigo de este sábado, estaría en la convocatoria de Mestalla. Dicho y hecho, el club realizó los trámites necesarios de manera correcta y el jugador ya aparece inscrito en el muro de nuevos fichajes de LaLiga. Ha sido la segunda novedad en el torneo este viernes tras la de Iván Martín por el Racing y la del exgranota Pablo Martínez por el Málaga como agente libre.

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Las opciones de titularidad de Maffeo están presentes una vez que se confirme su presencia, aunque es cierto que Corberán ha estado probando toda la semana con Jesús Vázquez en el carril diestro de una alineación probable del Valencia CF ante el Celta de Vigo. El sábado por la tarde se saldrá de dudas.