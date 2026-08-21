El último movimiento del Girona con Arnau Martínez

El Girona afronta esta noche la segunda jornada de LaLiga Hypermotion con su primer desplazamiento de la temporada. El conjunto catalán visita al Córdoba en un encuentro marcado también por el futuro de Arnau Martínez, protagonista indirecto de la previa por su situación en el mercado.

El Girona ha anunciado el partido y la hora del duelo con un montaje en el que aparece Arnau Martínez en primer plano, agarrando la camiseta del conjunto rojiblanco. El detalle llega en pleno culebrón con el Valencia, que mantiene su interés por el defensa catalán y cuenta con el visto bueno del futbolista para incorporarlo.

El futuro de Arnau Martínez, todavía en el aire

La operación entre Girona y Valencia permanece momentáneamente estancada a la espera de que ambos clubes acerquen posturas y encuentren una solución. Mientras tanto, Arnau Martínez continúa centrado en cumplir con el Girona y mantiene una actitud plenamente profesional.

Noticias relacionadas

El defensa ya disputó minutos en la primera jornada y todo apunta a que volverá a participar ante el Córdoba. Arnau sigue siendo una pieza importante para el equipo mientras se resuelve su futuro, aunque no pierde de vista la posibilidad de poner rumbo a Mestalla en los próximos días.