Corberán pone deberes al Valencia: "Todos tenemos que dar un paso más"

Carlos Corberán ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la primera rueda de prensa de la temporada 2026-27, previa al debut del Valencia CF en LaLiga. El entrenador de Cheste ha dejado un mensaje claro sobre el proyecto y las necesidades de la plantilla de cara al nuevo curso.

El técnico ha reconocido que el equipo todavía no está completo y ha señalado directamente al club a la hora de explicar qué necesita para afrontar la temporada. "La plantilla de Valencia todavía está incompleta y el club tiene que incorporar jugadores para cubrir la necesidad de la plantilla", ha explicado Corberán. Al mismo tiempo, el entrenador ha destacado las buenas sensaciones que le transmite el vestuario, con “muchas ganas” y una actitud marcada por “mucha madurez, mucha seriedad y mucho compromiso”.

La petición de Corberán no se limita únicamente al mercado. El entrenador entiende que todos los estamentos del Valencia tienen que dar un paso adelante para mejorar lo ocurrido la pasada temporada. “Todos en cada parcela tenemos que dar un paso más: jugadores, staff y club”, ha señalado cuando se le ha preguntado si está reclamando un esfuerzo mayor al club para que la ilusión europea pueda convertirse en una realidad.

Corberán separa el objetivo de la ilusión

El entrenador también ha querido poner contexto al debate sobre Europa. Después de que varios jugadores hayan hablado durante el verano de la posibilidad de pelear por posiciones europeas, Corberán ha diferenciado entre el objetivo que se marca internamente el club y la ilusión que existe dentro del vestuario.

Pablo Maffeo con Ron Gourlay / IGNACIO HERNANDEZ

“El objetivo a nivel interno es mejorar la temporada anterior”, ha explicado. Europa, en cambio, forma parte de la ilusión de todos los que trabajan en el Valencia. El propio Corberán reconoce que desea volver a llevar al club a Europa, pero insiste en que el camino para conseguirlo debe pasar por hechos. “Una cosa son las ilusiones, otra cosa son los objetivos y lo más importante son los hechos para conseguirlos”, ha apuntado. Y ahí aparece uno de los mensajes más contundentes de su comparecencia. “La afición quiere hechos”, ha afirmado el técnico, que ha advertido de que “las palabras sin hechos irritan y frustran”. Corberán no habla de una promesa concreta por parte del Valencia.

“El club tiene que hacer ese esfuerzo”

Corberán ha vuelto a insistir en la necesidad de mejorar la plantilla cuando se le ha preguntado por la reflexión realizada después de la pasada temporada y por los pasos dados para corregir los problemas detectados. “La plantilla todavía está incompleta, por lo tanto todavía el club tiene que hacer ese esfuerzo por esa mejora de la plantilla”, ha asegurado.

Corberán firma su nuevo contrato con el Valencia CF junto a Ron Gourlay / VCF

El técnico no ha reclamado públicamente nombres ni ha hablado de una cantidad concreta de inversión. Su mensaje pasa por dotar al equipo de “las mejores herramientas posibles” y por que cada parcela del club cumpla con su responsabilidad. “No, a mí no me han prometido nada. Es una exigencia que compartimos, la exigencia de hacer el mejor Valencia posible”, ha sentenciado.

Mientras tanto, Corberán mantiene su confianza en los jugadores que tiene a su disposición. Ante las posibles salidas que puedan producirse en el mercado, el entrenador ha dejado claro que, mientras el club no comunique lo contrario, “cualquier jugador es jugador del Valencia” y todos están en disposición de ayudar al equipo.

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El mensaje queda claro a las puertas del estreno liguero: Corberán quiere un Valencia más competitivo, considera que la plantilla todavía necesita incorporaciones y reclama que la ambición de todos se traduzca en hechos.