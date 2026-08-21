Corberán analiza el lateral derecho del Valencia: Maffeo, Arnau, Meunier y los perfiles

La rueda de prensa de Corberán previa al duelo del Valencia CF contra el Celta de Vigo ha dejado varias cuestiones sobre la mesa. Una de ellas ha sido la que afecta al mercado de fichajes, concretamente a la que conlleva un problema arrastrado de temporadas atrás en la banda derecha. Con mucho por hacer en la parcela de fichajes, el preparador ha sido cuestionado por el trabajo para reforzar el puesto y los intentos de incorporar a futbolistas muy diferentes entre sí. "Cuando digo que la plantilla está incompleta es porque hay trabajo en la que el club está inmerso para dotarme de las mejores herramientas posibles", recordó.

"Lo ideal es tener en una posición determinada diferentes posibilidades. Laterales cortos que puedan jugar de central y también puedan ser ofensivos y de largo recorrido aumenta la riqueza táctica del equipo", dijo al respecto de los perfiles. Y es que los que más cerca estuvieron de llegar fueron nombres como el joven Andrés García, a quien Bordalás está colocando principalmente como delantero en su Getafe; también Meunier, un veterano carrilero de perfil claramente ofensivo. A su vez el recién llegado Pablo Maffeo, de carácter defensivo, como también es el caso de Arnau. La diferencia es que el todavía jugador del Girona puede ser incluso central diestro en un momento dado.

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Arnau Martínez con la camiseta del Girona / SD

¿Puede jugar Maffeo?

"Está sin licencia todavía, pero entiendo que llegará. No sabemos si estará, pero si llega la licencia entrará en la convocatoria. Llegó de madrugada e hizo pruebas médicas y esta mañana hizo sesión con el equipo", dijo sobre Maffeo.