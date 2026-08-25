Alineaciones oficiales del Valencia CF - Betis

El Valencia CF tiene su segundo compromiso en apenas cuatro días en LaLiga. Un estreno que debería haberse producido antes, pero que se aplazó porque el Betis usó la 'bala' de Lo Celso en el Mundial y que permitía a los equipos que tenían a jugadores a partir de semifinales postergar ese primer compromiso. A ese detalle se agarró el equipo verdiblanco, que llega a Mestalla después de ganar la primera jornada ante la Real Sociedad por la mínima. El goleador del encuentro fue Rodrigo Riquelme, quien disfrutó de la asistencia del Cucho y la mandó al fondo de la red con una volea fantástica. Por su parte, el Valencia CF no pudo ganar al Celta de Vigo en un encuentro que acabó 0-0. Por todo eso, el técnico Corberán intentará lograr la primera victoria de la temporada y para eso ya ha elegido su once inicial con hasta tres cambios con respecto al del Celta.

Tres cambios con respecto al Celta

Carlos Corberán tenía un cambio obligado contra el Betis y ese era uno de los fichajes: Justin de Haas. El holandés se lesionó y estará unas semanas de baja, por lo que deja su sitio a Diakhaby, que salió desde el banquillo el pasado sábado.

Por su parte, en la defensa aparece otro cambio y ese es José Luis Gayà. El de Pedreguer se queda en el banquillo a la espera del segundo tiempo y el elegido para ser titular es Jesús Vázquez en la izquierda. Por su parte, Maffeo es titular en el carril derecho.

Por último en la delantera, Hugo Duro entra y el cambio aparece en el centro del campo, ya que el damnificado es Ugrinic.

De esta manera el once es el siguiente: Dimitrievski, Maffeo, Diakhaby, Tárrega, Pepelu, Jesús Vázquez, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Sato, Danjuma y Hugo Duro.

El once del Betis

El Betis por su parte presenta un buen número de cambios con respecto al que ganó a la Real Sociedad hace tan solo unos días. El viernes salió con Fran García, Natan, Bartra y Héctor Bellerín y hoy lo hará con Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo. Por su parte, en la medular se cae Marc Roca y entra Deossa.

En la delantera, Antony, Riquelme y Cucho son el tridente ofensivo, lo que deja a Isco en el banquillo y además cabe recordar que tienen la baja de uno de los mejores jugadores del Betis la temporada pasada: Abde.

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De esta manera, el once es el siguiente: Valles, Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo, Facundo Bernal, Fornals, Deossa, Antony, Riquelme y Cucho Hernández.