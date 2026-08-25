A punto de fichar por el Valencia CF, así definió Arnau Martínez su primer día en Mestalla: “No lo olvidaré jamás”

Arnau Martínez es el gran objetivo de la dirección deportiva para la temporada 26/27. El lateral derecho es uno de los problemas más recurrentes del equipo en las últimas campañas y la intención del club pasa por solucionarlo de golpe y porrazo. El lateral del Girona es el favorito tanto de Corberán como del club, ya que puede jugar tanto en la banda como de central y su capitanía con los catalanes con sólo 23 años es buena señal. Las negociaciones se han alargado más de lo previsto, en parte por la intromisión del Fulham de Arbeloa, pero las intenciones del jugador siempre estuvieron claras: jugar como local en Mestalla.

Tanto es el deseo del jugador, cuya responsabilidad y respeto por el equipo del que es canterano es tal que le ha llevado a jugar con ellos las primeras dos jornadas, que se ha mantenido firme en sus deseos. Y su gusto por el Valencia CF no es casual, no se trata de un club más que se ha interesado por él, sino el equipo ante el que debutó en LaLiga.

Su debut en Mestalla

Hay que remontarse al 14 de agosto de 2022. El recién ascendido Girona visitaba Mestalla con toda la ilusión de quien llega desde abajo. Los valencianos se impusieron por 1-0 con un gol de penalti de Carlos Soler, pero ese día debutó Arnau Martínez con los gerundenses. Sólo fueron 8 minutos, pero el escenario le marcó: "Un día que no olvidaré jamás. Feliz por el debut en Primera División, pero con el regusto amargo de no poder puntuar en Mestalla. Más juntos que nunca, Girona FC". Pronto, si nada se tuerce con la mejora de oferta valencianista, podrá disfrutar del histórico escenario como local por una temporada.

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Con todo esto y tras los dos siguientes encuentros sin minutos, terminó haciéndose con la titularidad y poco a poco entrando en los libros de historia del Girona. Veremos si también ocurre lo propio con los del Valencia CF, mucho más extensos.