Comunicado oficial del Valencia CF sobre la lesión de Justin De Haas: tiempo de baja y partidos que se puede perder

El Valencia CF pierde a una de sus caras nuevas. Justin De Haas no pudo disputar la segunda parte del estreno liguero en Mestalla ante el Celta y las alarmas saltaron ayer durante la rueda de prensa de Corberán. El técnico de Cheste avanzó que el futbolista sufría una lesión de tobillo sin parecer que fuese un simple esguince. “Parece una lesión, pero todavía no sabemos el alcance”, comentó el entrenador en la previa del partido contra el Real Betis.

Ahora, de confirmarse los pronósticos, el defensa central tendrá que estar alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego. De ser así, el Valencia CF no podrá contar con el futbolista de 26 años durante los próximos seis encuentros, los que enfrentarán al club ché contra Betis, Deportivo, FC Barcelona, Sevilla, Alavés y Real Sociedad. De este modo, el neerlandés no volvería a la competición oficial hasta después del parón de selecciones, cuando el Valencia CF visitará al Racing de Santander en El Sardinero.

Justin de Haas ante el Eldense. / M.A. Montesinos

Posible lista de partidos de baja:

Real Betis

Deportivo de La Coruña

FC Barcelona

Sevilla FC

Deportivo Alavés

Real Sociedad

Comunicado oficial Valencia CF:

Tras las pruebas realizadas se ha apreciado que el jugador del Valencia CF, Justin De Haas, sufrió un esguince del complejo lateral de su tobillo derecho durante el último partido de Liga, disputado el pasado sábado en Mestalla frente al RC Celta de Vigo.

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El central valencianista seguirá tratamiento médico, rehabilitación y readaptación hasta mejoría clínica que le permita volver a entrenar con el resto del equipo.