El Girona pesca en el Atlético de Madrid al sustituto para Arnau Martínez

Las negociaciones entre el Valencia CF y el Girona para el traspaso de Arnau Martínez se han alargado más de la cuenta. Este martes 25 de agosto se ha dado un paso de gigante para acercar las posturas de manera definitiva al aumentar el pago de una cantidad fija en lugar de la variable, algo que agrada a los catalanes.

El capitán del Girona dio el 'ok' hace semanas, pero los de Montilivi no quisieron abrirle la puerta. Medio equipo ha abandonado el barco tras el descenso, alguno haciendo más presión de lo que se espera de un profesional. Arnau, canterano y capitán, no ha querido forzar su salida sabiendo que todo estaba encarrilado. La dirección deportiva del Girona no ha parado de trabajar tanto en las salidas como en las llegadas, centrándose sobre todo en un perfil de jugadores jóvenes a los que poder formar y sacar un mayor rendimiento tanto deportivo como económico en el futuro. Con todo esto, encaja a la perfección el sustituto de Arnau en el equipo: Javier Boñar.

Son varios los ofrecimientos que han ido llegando al club y no pocos los jugadores a los que se ha tanteado, pero según ha publicado Matteo Moretto, la negociación más adelantada es la de Boñar, que ha dado el 'ok' a los de Montilivi. Los clubes negocian por el lateral derecho, que interesa a varios clubes europeos dada su proyección.

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Internacional y goleador

El jugador acaba de cumplir 21 años y ha sido internacional en categorías inferiores con España. Su polivalencia le ha permitido jugar también como central e incluso mediocentro defensivo, llegando a debutar el curso pasado con los de Simeone en LaLiga, disputando cuatro encuentros y llegando incluso a marcar un gol en su debut contra el Sevilla FC.