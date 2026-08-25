Manuel Pellegrini apunta a Mestalla antes del Valencia CF - Real Betis: "El ambiente no es cómodo para un equipo local"

El Real Betis visita esta noche (21:00 horas) al Valencia CF en su clásico estadio de Mestalla y el entrenador de los verdiblancos, el chileno Manuel Pellegrini, cuenta con el factor ambiental como uno de los que pueden decantar la balanza. En la rueda de prensa previa al partido, el ex del Villarreal se refirió al clima que se vive en el hogar del valencianismo como "medio crispado, enrarecido".

Pellegrini estuvo pendiente de todo lo que rodeó al primer duelo del Valencia en casa, finalizado con empate sin goles ante el Real Celta de Vigo. El choque, en buena medida a causa del pobre balance con la pelota en los pies del equipo de Carlos Corberán, pareció más una continuidad de la temporada pasada que la primera jornada de una nueva etapa. El público silbó en algunos momentos el juego del equipo y, como viene siendo costumbre desde hace varios meses, pidió la dimisión del técnico valencianista.

"Contra el Celta, el Valencia jugó en un ambiente medio crispado, enrarecido, lo que no es cómodo para un equipo local", declaró el técnico de los béticos, quien aun así no deja de elogiar a los de Corberán: "Con todo, el Valencia sigue siendo muy buen equipo".

Los jugadores del Valencia reclaman unión grada - equipo

Conforme a lo dicho por su entrenador, uno de los propósitos del Betis pasa por conseguir que el Valencia se sienta "incómodo" desde el comienzo y eso pueda afectar a la relación del equipo con la grada. De hecho, las peticiones de los futbolistas valencianistas, entre ellos, Guido Rodríguez, segundo capitán, de "unión" no resultan insignificantes. El vestuario valencianista preferiría que las críticas no se encaminen hacia los protagonistas dentro del terreno de juego, al menos, durante los 90 minutos de juego.

Pellegrini: "Tendremos que hacer un partido completo"

"Todos los partidos son distintos y va a ser un rival muy complicado, por lo que tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar", afirmó.

Pellegrini también se refirió al aplazamiento del encuentro, solicitado inicialmente debido a la participación de Giovani Lo Celso en la final del Mundial, y admitió que la decisión ahora obliga al elenco sevillano a afrontar tres partidos en ocho días.

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Para el duelo ante Valencia no estarán disponibles Ez Abde ni José Antonio Morante debido a molestias físicas, mientras que el delantero irlandés Troy Parrott entrará por primera vez en una convocatoria después de su llegada desde AZ Alkmaar.