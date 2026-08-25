Las notas de los jugadores del Valencia CF en la derrota ante el Betis

El Valencia CF se midió este martes al Betis en el encuentro aplazado correspondiente a la jornada 1. Los de Corberán venían de empatar contra el Celta de Vigo, mientras que el equipo de Pellegrini había arrancado la temporada con triunfo ante la Real Sociedad con un golazo de Roro Riquelme tras asistencia de Cucho Hernández. El partido empezó con tres cambios en la alineación con respecto a ese primer choque ante el Celta de Vigo en el bando de Corberán. Uno de ellos obligado debido a la lesión de Justin de Haas, lo que dio entrada a Diakhaby. Por su parte, Maffeo entró por Gayà, lo que llevó a Jesús al lateral izquierdo y Hugo Duro entró por Ugrinic, que retrasó ligeramente la posición de Sato. Y la realidad es que la derrota dejó KO a una plantilla que tuvo más ocasiones seguramente que el Betis, pero volvió a estar gris en líneas generales.

Estas son las notas de los titulares

5 Dimitrievski No tuvo trabajo en el primer tiempo en lo que a paradas se refiere, pero estuvo atento a dos salidas a balones largos a la espalda de la defensa. En el segundo tiempo apenas una parada, a Antony, en un tiro llovido a las manos. No pudo hacer demasiado en el gol de Pablo García.

5 Maffeo En ataque se incorporó poco y en defensa sufrió algo con Riquelme, pero era su primer día en el once y con pocos días de trabajo. Ya tuvo minutos contra el Celta, pero ayer subió la exigencia y necesita aún ese plus de trabajo para estar al cien por cien. Se marchó por Rioja en el minuto 55.

6,5 Tárrega Primer tiempo sólido y serio. Igual que contra el Celta, Tárrega es una de las buenas noticias de este inicio de temporada y en el segundo tiempo volvió a reafirmarlo. Seguro al corte y protegido con esa línea de cinco. No tuvo ni un solo error.

6 Pepelu Partido inteligente. Menos expeditivo que ante el Celta, pero de nuevo a buen nivel y demostrando que se puede asentar en esa posición. En el gol no pudo hacer demasiado.

5,5 Diakhaby Buen nivel en líneas generales. Algo 'tieso' cuando tuvo que perseguir a Cucho Hernández y con un error yendo a por Parrot, que disfrutó de una ocasión clara tras entrar en el segundo tiempo mientras el central del Valencia CF miraba de lejos. En el 0-1 no es culpable, pero sí puede controlar mejor el cómo viene Pablo García.

6 Jesús Vázquez Le tocó lo más difícil: frenar a Antony. Empezó el partido sufriendo con un doble regate del brasileño que mostraba por qué el '7' verdiblanco es uno de los mejores encaradores de la competición. Lo aguantó bien el resto de la primera parte e incluso tuvo acciones de mérito como la de Ángel Ortiz en el 38'. En el resto del partido algún error posicional, pero fantástico en líneas generales.

4,5 Guido Rodríguez Sus primeros minutos son sensacionales. Con y sin balón. Estuvo atento al robo, bloqueó disparos como el de Fornals en el 26' y ordenó a sus compañeros. En el segundo tiempo no acertó en nada. Tuvo dos pérdidas que pudieron costarle caro al equipo. Además, en el inicio del 0-1 del Betis debió hacer falta para cortar la contra y no supo hacerlo. Y eso siendo un veterano carece de lógica.

5 Javi Guerra Con tres jugadores siempre por delante (Sato, Danjuma y Hugo Duro) arriesgó menos lanzándose que cuando también está Ugrinic o cualquier otro medio. Le costó aparecer en campo rival y eso fue más producto del sistema, que del propio '8', que estuvo implicado en defensa continuamente.

5 Sato Arrancó el partido con un golpeo desde la frontal desviado. Después tuvo la mejor de los primeros 30 minutos con un fantástico remate que detuvo Valles con un paradón espectacular. Tuvo dos caras, eso sí... En asociación y en creación de juego, le costó mucho. Solo 9 pases en toda la primera parte. Sin embargo, trabajó como el que más en defensa.

4 Danjuma En la tónica de siempre. Fogonazos de jugador con calidad, pero que a veces pasan 15 minutos y te preguntas por dónde anda. Es su gran problema. Suyo fue el primer disparo a la portería de Valles, que detuvo con una parada clavando rodilla a los fútbol sala. El resto del partido se le vio poquito y por eso Corberán lo retiró del campo en el 55'.

4,5 Hugo Duro Peleó y luchó, pero pasó más tiempo corriendo tras el balón que esperándola en el área. Y eso es un problema para él y para el equipo. Se marchó en el 55'. Justo unos minutos antes había ganado la espalda del Betis aprovechando un fantástico balón de Guerra.

Los suplentes que entraron

5 Rioja No está bien físicamente y se nota. Tuvo que ser vendado durante los minutos que estuvo en el campo.

5 Ugrinic Entró bien al campo, filtrando balones para iniciar contraataques. Después desapareció ligeramente. El propio Corberán pidió al equipo buscarle en el tramo final, pero no le hicieron caso.

5 Sadiq Regateó bien en el área en el 85' ante los centrales del Betis, pero se le hizo de noche contra Valles, que sacó una parada descomunal.

7 Otorbi No se puede hacer más en menos tiempo. Entró para jugar de lateral derecho y no como extremo. Lo intentó con varios pases y además pases hacia adelante, algo que no muchos de sus compañeros hicieron durante el partido. Además destrozó a Fran García en un uno contra uno, lo que demuestra que tiene poca lógica su poca participación hasta el momento. Logró salvar una acción de Pablo García cuando se marchaba solo hacia Dimitrievski.

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- Dieng No hizo prácticamente nada desde que entró. Ni bueno, ni malo.