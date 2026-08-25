Pablo Maffeo: "Si abrimos una brecha entre equipo y afición es lo peor que nos podría pasar"

Pablo Maffeo ha vivido su primer partido como titular en el Valencia CF y en el Camp de Mestalla. El lateral no ha podido hacerlo con una victoria aunque cree que el equipo ha merecido más ante el Real Betis. Asimismo Maffeo también ha querido lanzar un mensaje de unión para la afición para que no le pase lo mismo que le ocurrió en Mallorca tal y como ha asegurado en los micrófonos de DAZN.

"Nos han animado, han estado allí. Desde fuera se ve de otra manera, en todos los equipos, que nos sigan exigiendo pero que estemos todos a una porque si abrimos una brecha, me ha pasado en Mallorca, es lo peor que nos podría pasar a todos. Desde aquí les pido que por favor estén con nosotros, vamos a darlo todo y nos vamos a enchufar, pero que estén con nosotros por que los necesitamos y de verdad", ha explicado Maffeo tras el partido, pidiendo a la grada de Mestalla que no se desconecte del equipo a estas alturas de la temporada y recordando la situación vivida recientemente con el conjunto bermellón, que terminó en Segunda División la pasada temporada.

Respecto al duelo, Maffeo ha estado en la línea de Corberán. El Valencia CF hizo méritos suficientes para haber logrado al menos un punto frente a los verdiblancos: "No la considero justa, pero es verdad que nos tenemos que exigir mucho más en las dos áreas. Hemos tenido ocasiones para ganar y también para empatar luego. Lo han sabido aprovechar", opina lateral derecho sobre el resultado.

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Por último Maffeo ha hablado de esa primera vez como titular con su nuevo equipo. Una circunstancia a la que, con la derrota, ha querido restarle importancia: "Un debut agrio. Tampoco tienes la sensación de que te hayan pegado un baile. Jodido. Me he encontrado bien pero no es momento de pensar en mí sino en el equipo. Firmo no jugar un minuto más y conseguir los objetivos que tiene la plantilla"