Un árbitro debutante para el Valencia CF - Real Betis: ¿Quién es Jon Ander González?

Estas primeras jornadas de LaLiga EA Sports 2026/2027 es tiempo de debut, caras nuevas y bienvenidas en la mayoría de campos de Primera División. Los jugadores estrenan su nueva camiseta y los aficionados empiezan a familiarizarse con ellos después de un largo verano de fichajes. Sin embargo los equipos no son el único estamento donde hay novedades, pues también ocurre en el colectivo arbitral con los famosos ascensos y descensos de cada temporada.

En este caso el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha elegido el Valencia CF - Real Betis de este martes en el Camp de Mestalla para que se estrene uno de esos nuevos árbitros en Primera División. Se trata de Jon Ander González, de 41 años, nacido en Barakaldo. Este colegiado vasco debutó en LaLiga Hypermotion en la temporada 2019/2020, dirigiendo desde entonces un total de 148 partidos en los que ha mostrado 249 cartulinas amarillas y cuarenta rojas. Los encuentros arbitrados por el vasco los locales ganaron en 64 ocasiones, los visitantes en 41 y hubo 43 empates.

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El pasado curso Jon Ander González dirigió 22 partidos con 94 amarillas y 6 rojas con once victorias locales, cinco empates y seis victorias visitantes.