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Carlos Corberán tras el Valencia CF - Real Betis: "Hemos hecho méritos suficientes para no perder"
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF tras el duelo contra el equipo verdiblanco en Mestalla
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde Mestalla
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE OTORBI DE CARA AL MERCADO?
"Todo depende. Los minutos de hoy demuestran que tiene mucho futuro y unas cualidades muy interesantes y hay que aprovecharse de eso"
¿POR QUÉ NO SE LES DA OPORTUNIDADES LOS JUGADORES DE LA CANTERA?
"Ojalá sigan entrenado como hacen y como lo están haciendo porque ver jugadores del Mestalla en el primer equipo y que ayuden es una gran noticia para todos"
¿CREE QUE ES UN HÁNDICAP JUGAR EN MESTALLA CON ESTE AMBIENTE?
"No siento que estemos en el derecho de pedir y exigir a la afición nada. El apoyo ha sido tremendo, desde el principio se ha volcado con el equipo en todo momento. Cuando concedes ese gol es cuando la afición siente esa frustración"
¿QUÉ HAY QUE HACER PARA GANAR?
"Ganar en el fútbol es una mezcla de manejar los diferentes registros del juego. Cuando defiendes te cuesta salir de tu campo, porque te desgastas más. No ha costado mantener el volumen ofensivo dle inicio y tenemos que ganar en consistencia ofensiva y defensiva. El equipo está centrado en hacerlo. EN la segunda parte hemos estado mejor, el Valencia ha hecho méritos suficientes para no haber perdido el partido. Destaco el buen trabajo de Otorbi desde el banquillo"
¿EL CLUB DEBE TOMAR DECISIONES VALIENTES EN EL ATAQUE?
"Tenemos que dar ese paso en esa parcela del equipo. Mientras eso pase está en nuestra responsabilidad mejorar los registros ofensivos del equipo"
¿CUÁNTAS PIEZAS LE HACE FALTA A ESTE EQUIPO?
"En la parte ofensiva veremos las posibilidades que permitan al equipo incorporar jugador o jugadores. La situación de Arnau está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva y el foco está en la parte de arriba"
¿QUÉ PUEDE HACER PARA CAMBIAR LA OPINIÓN DE MESTALLA?
"Ganar partido. El ambiente ha sido sensacional. El equipo se ha vaciado hasta la última acción del partido, no hay cosa que nosotros queramos más que darla la victoria a la afición en Mestalla. Te quedas muy dolido, aceptamos la crítica, pero cuando ves al equipo entregarse de esta manera, te queda el sabor de que hemos hecho todo y que tenemos que seguir mejorando"
¿LE HEMOS VISTO RECLAMAR CALMA CON LA PELOTA AL EQUIPO?
"Teniamos que evitar pérdidas no forzadas para evitar que nos salieran al contragolpe. En la recuperación si no puedes dañar, tratar de no darle el balón al rival para tener continuidad en el juego. Sobre la línea de cinco creo que el equipo ha podido defender y presionar atacando. Las ocasiones concedidas tienen que ver con situaciones al contragolpe. El rival te monta la contra y consigue adelantarse. Habían tenido varias ocasiones previas similares, conseguían hacer daño a la contra. La línea de cinco no ha impedido que el Valencia haya ganado el partido, ha habido volumen para conseguir algo más en ataque"
ARRANCA LA RUEDA DE PRENSA DE CORBERÁN
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