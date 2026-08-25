Valencia CF - Real Betis: Segundo intento por la victoria en Mestalla

LaLiga EA Sports ha arrancado a toda velocidad para el Valencia CF. Después de esperar una semana más por el aplazamiento del duelo de la jornada 1, el equipo blanquinegro afronta el segundo compromiso liguero en apenas cuatro días. Este martes el Real Betis visita el Camp de Mestalla en la que será su primera salida de la temporada. Por su parte el equipo de Carlos Corberán, con menos descanso que su rival tal y como ha denunciado el técnico en la previa, tendrá una nueva oportunidad de enganchar al público con una obligatoria mejora de imagen y, de paso, con la primera victoria de la temporada.

Mestalla, que está viviendo su última temporada en activo, vivirá su segundo partido del curso con las malas sensaciones del empate a cero contra el RC Celta. La afición valencianista demostró su descontento tras el duelo contra los celestes, esperando más de un equipo al que todavía le faltan fichajes importantes.

La empresa no será sencilla más allá de por la condición de local del Valencia CF. El calendario le ha deparado a los de Corberán un doble duelo inicial en casa, pero ante dos equipos que disputan competición europea esta temporada. El Real Betis llega a la capital del Turia tras una mínima, pero importante victoria frente a la Real Sociedad la pasada semana. Los de Pellegrini son un rival muy peligroso y con calidad a raudales para poder hacer daño a un Valencia CF con la responsabilidad de ofrecer una mejor cara sobre el césped.

Hugo Duro en el Valencia CF - Celta de Vigo / Germán Caballero

Corberán analiza el partido y habla de los fichajes que faltan

“Para mi es absolutamente incomprensible la situación a la que se va a enfrentar el Valencia”, explica el entrenador, que añade: “El único equipo de la Primera División española que va a jugar 2 partidos con solo 2 días de descanso entre ellos es el Valencia”. El entrenador ‘che’ asegura que se van a enfrentar al Betis en “desigualdad de condiciones”, porque han tenido un 33 % menos de tiempo de recuperación de cara al partido que sus rivales. “Tenemos mucho menos tiempo para recuperarnos físicamente y si le sumas que estamos en agosto y en la primera semana de competición, pues es una situación difícil de comprender”, asegura el entrenador del Valencia CF.

Germán Caballero

Aun así, el Valencia afronta el partido ante el Betis con una buena noticia. Carlos Corberán ha confirmado en rueda de prensa que, tras completar su primera sesión de entrenamiento con el grupo esta misma mañana, Luís Rioja entrará en la convocatoria y podría contar con algunos minutos. Sin embargo, Justin De Haas no estará disponible y el entrenador ha desvelado que su lesión va más allá de un “simple esguince de tobillo”.

Pellegrini, un técnico al que se le da bien Mestalla

Desde su llegada al Betis en el verano de 2020, Pellegrini ha dirigido seis partidos de LaLiga en Mestalla, con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas. Es decir, el conjunto verdiblanco ha conseguido puntuar en cuatro de sus seis desplazamientos al campo del Valencia bajo las órdenes del chileno.

El precedente más reciente terminó precisamente en reparto de puntos. El 9 de noviembre de 2025, Cucho Hernández adelantó al Betis en el minuto 74 y Luis Rioja rescató al Valencia CF ocho minutos después para establecer el definitivo 1-1.

La relación de Pellegrini con Mestalla comenzó de la mejor manera posible para sus intereses. En la temporada 2020/21, el Betis se impuso por 0-2, con goles de Sergio Canales y Cristian Tello. El curso siguiente, los verdiblancos fueron todavía más contundentes: 0-3, con tantos de Willian José, Canales y Borja Iglesias. LaLiga confirma aquel triunfo del 10 de mayo de 2022, correspondiente a la jornada 36.

El Valencia consiguió cortar aquella dinámica en la temporada 2022/23 con un contundente 3-0. André Almeida abrió el marcador, Hugo Guillamón amplió la ventaja desde el punto de penalti y Justin Kluivert cerró la goleada. Pero Pellegrini volvió a salir vencedor de Mestalla apenas un año después. En abril de 2024, un doblete de Ayoze Pérez decidió el encuentro (1-2) pese al empate momentáneo de Pepelu desde el punto de penalti. Fue, además, una derrota especialmente dolorosa para el Valencia de Rubén Baraja porque ambos equipos peleaban entonces directamente por las posiciones europeas. El balance de Pellegrini al frente del Betis en territorio valencianista queda así en un 50% de victorias

Alineaciones probables del Valencia CF - Real Betis

Valencia CF: Dimitrievski; Maffeo, Diakhaby, Pepelu, Tárrega, Gayà; Guido, Guerra, Ugrinic; Danjuma y Hugo Duro

Real Betis: Valles; Bellerín, Natan, Bartra, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca, Fornals; Riquelme, Antony y Cucho.

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Árbitro: Jon Ánder González