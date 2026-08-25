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Valencia CF - Real Betis; partido de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo online
El Camp de Mestalla acoge el duelo aplazado de la primera jornada de Liga entre los blanquinegros y los verdiblancos. Sigue el partido minuto a minuto con SUPER
LaLiga EA Sports ha arrancado a toda velocidad para el Valencia CF. Después de esperar una semana más por el aplazamiento del duelo de la jornada 1, el equipo blanquinegro afronta el segundo compromiso liguero en apenas cuatro días. Este martes el Real Betis visita el Camp de Mestalla en la que será su primera salida de la temporada. Por su parte el equipo de Carlos Corberán, con menos descanso que su rival tal y como ha denunciado el técnico en la previa, tendrá una nueva oportunidad de enganchar al público con una obligatoria mejora de imagen y, de paso, con la primera victoria de la temporada.
Mestalla, que está viviendo su última temporada en activo, vivirá su segundo partido del curso con las malas sensaciones del empate a cero contra el RC Celta. La afición valencianista demostró su descontento tras el duelo contra los celestes, esperando más de un equipo al que todavía le faltan fichajes importantes.
Un árbitro debutante para el Valencia CF - Real Betis: ¿Quién es Jon Ander González?
En este caso el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha elegido el Valencia CF - Real Betis de este martes en el Camp de Mestalla para que se estrene uno de esos nuevos árbitros en Primera División. Se trata de Jon Ander González, de 41 años, nacido en Barakaldo. Este colegiado vasco debutó en LaLiga Hypermotion en la temporada 2019/2020, dirigiendo desde entonces un total de 148 partidos en los que ha mostrado 249 cartulinas amarillas y cuarenta rojas. Los encuentros arbitrados por el vasco los locales ganaron en 64 ocasiones, los visitantes en 41 y hubo 43 empates.
Las palabras de Corberán en la previa del Valencia - Betis
Pellegrini, un técnico al que se le da bien Mestalla
Desde su llegada al Betis en el verano de 2020, Pellegrini ha dirigido seis partidos de LaLiga en Mestalla, con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas. Es decir, el conjunto verdiblanco ha conseguido puntuar en cuatro de sus seis desplazamientos al campo del Valencia bajo las órdenes del chileno.
El precedente más reciente terminó precisamente en reparto de puntos. El 9 de noviembre de 2025, Cucho Hernández adelantó al Betis en el minuto 74 y Luis Rioja rescató al Valencia CF ocho minutos después para establecer el definitivo 1-1.
La relación de Pellegrini con Mestalla comenzó de la mejor manera posible para sus intereses. En la temporada 2020/21, el Betis se impuso por 0-2, con goles de Sergio Canales y Cristian Tello. El curso siguiente, los verdiblancos fueron todavía más contundentes: 0-3, con tantos de Willian José, Canales y Borja Iglesias. LaLiga confirma aquel triunfo del 10 de mayo de 2022, correspondiente a la jornada 36.
El Valencia consiguió cortar aquella dinámica en la temporada 2022/23 con un contundente 3-0. André Almeida abrió el marcador, Hugo Guillamón amplió la ventaja desde el punto de penalti y Justin Kluivert cerró la goleada. Pero Pellegrini volvió a salir vencedor de Mestalla apenas un año después. En abril de 2024, un doblete de Ayoze Pérez decidió el encuentro (1-2) pese al empate momentáneo de Pepelu desde el punto de penalti. Fue, además, una derrota especialmente dolorosa para el Valencia de Rubén Baraja porque ambos equipos peleaban entonces directamente por las posiciones europeas. El balance de Pellegrini al frente del Betis en territorio valencianista queda así en un 50% de victorias
Comunicado oficial del Valencia CF sobre la lesión de Justin De Haas
Ahora, de confirmarse los pronósticos, el defensa central tendrá que estar alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego. De ser así, el Valencia CF no podrá contar con el futbolista de 26 años durante los próximos seis encuentros, los que enfrentarán al club ché contra Betis, Deportivo, FC Barcelona, Sevilla, Alavés y Real Sociedad. De este modo, el neerlandés no volvería a la competición oficial hasta después del parón de selecciones, cuando el Valencia CF visitará al Racing de Santander en El Sardinero.
Antes de hacer un poco de previa del duelo frente al Betis, el día de hoy en la actualidad valencianista ha estado marcada por el fichaje de Arnau Martínez. El Valencia CF está a un paso de cerrar el fichaje de Arnau Martínez. Hace semanas que el club cuenta con el 'ok' del jugador para un contrato largo de cinco años y una nómina ascendente. Con esto a favor se lanzó a negociar con el Girona mejorando poco a poco las ofertas, dada la negativa de los catalanes para facilitar la salida de su joven capitán.
¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a una nueva tarde-noche de Liga en València! El Camp de Mestalla sigue despidiéndose del valencianismo y del mundo del fútbol acogiendo el segundo partido en cuatro días. El Valencia CF se mide a todo un Real Betis en esta segunda fecha del calendario, en busca de una victoria que quite las malas sensaciones del empate a nada frente al Celta en el estreno.
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