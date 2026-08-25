Valencia CF - Real Betis; partido de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo online

Pellegrini, un técnico al que se le da bien Mestalla

Desde su llegada al Betis en el verano de 2020, Pellegrini ha dirigido seis partidos de LaLiga en Mestalla, con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas. Es decir, el conjunto verdiblanco ha conseguido puntuar en cuatro de sus seis desplazamientos al campo del Valencia bajo las órdenes del chileno.

El precedente más reciente terminó precisamente en reparto de puntos. El 9 de noviembre de 2025, Cucho Hernández adelantó al Betis en el minuto 74 y Luis Rioja rescató al Valencia CF ocho minutos después para establecer el definitivo 1-1.

La relación de Pellegrini con Mestalla comenzó de la mejor manera posible para sus intereses. En la temporada 2020/21, el Betis se impuso por 0-2, con goles de Sergio Canales y Cristian Tello. El curso siguiente, los verdiblancos fueron todavía más contundentes: 0-3, con tantos de Willian José, Canales y Borja Iglesias. LaLiga confirma aquel triunfo del 10 de mayo de 2022, correspondiente a la jornada 36.

El Valencia consiguió cortar aquella dinámica en la temporada 2022/23 con un contundente 3-0. André Almeida abrió el marcador, Hugo Guillamón amplió la ventaja desde el punto de penalti y Justin Kluivert cerró la goleada. Pero Pellegrini volvió a salir vencedor de Mestalla apenas un año después. En abril de 2024, un doblete de Ayoze Pérez decidió el encuentro (1-2) pese al empate momentáneo de Pepelu desde el punto de penalti. Fue, además, una derrota especialmente dolorosa para el Valencia de Rubén Baraja porque ambos equipos peleaban entonces directamente por las posiciones europeas. El balance de Pellegrini al frente del Betis en territorio valencianista queda así en un 50% de victorias