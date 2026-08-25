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Valencia CF - Real Betis; partido de LaLiga EA Sports, en vivo y en directo online

El Camp de Mestalla acoge el duelo aplazado de la primera jornada de Liga entre los blanquinegros y los verdiblancos. Sigue el partido minuto a minuto con SUPER

Video resumen y mejores imágenes del Valencia CF - RC Celta de LaLiga EA Sports

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Germán Caballero

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Iván Carsí

Iván Carsí

LaLiga EA Sports ha arrancado a toda velocidad para el Valencia CF. Después de esperar una semana más por el aplazamiento del duelo de la jornada 1, el equipo blanquinegro afronta el segundo compromiso liguero en apenas cuatro días. Este martes el Real Betis visita el Camp de Mestalla en la que será su primera salida de la temporada. Por su parte el equipo de Carlos Corberán, con menos descanso que su rival tal y como ha denunciado el técnico en la previa, tendrá una nueva oportunidad de enganchar al público con una obligatoria mejora de imagen y, de paso, con la primera victoria de la temporada.

Mestalla, que está viviendo su última temporada en activo, vivirá su segundo partido del curso con las malas sensaciones del empate a cero contra el RC Celta. La afición valencianista demostró su descontento tras el duelo contra los celestes, esperando más de un equipo al que todavía le faltan fichajes importantes.

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