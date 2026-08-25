Lo que no se vio del Valencia CF - Betis

El partido contra el Betis tuvo de todo. Desde un arranque fulgurante del Valencia a un tramo final en el que el cuadro de Corberán apretó. Por el medio de los dos momentos del cuadro valencianista en el encuentro, todo fue de color verdiblanco. No tanto por ocasiones, ya que Dimitrievski estuvo tranquilo en todo momento, sino por la sensación de que los de Pellegrini no sufrían tras pérdida. Y eso les hizo crecerse.

Al final, el triunfo del Betis dejó KO a un Valencia que perdió tres puntos y que acaba las dos primeras jornadas en casa como local con uno de seis.

La conversación de Danjuma con Hugo Duro en el túnel

El delantero fue titular por primera vez este curso después de ser la tercera opción en el choque ante el Celta de Vigo. Cabe recordar que empezó solo Danjuma en punta y Sadiq fue el primer cambio. Con ese plus de nerviosismo, Danjuma trató de arropar al delantero en el túnel de vestuarios y le dijo en varias ocasiones que iba a marcar. No acertó el holandés lamentablemente.

Los nervios de Corberán en la banda en la primera parte

El cuarto árbitro tuvo que avisar en varias ocasiones a Corberán de que no saliera del área técnica mientras daba indicaciones a sus jugadores. No paró de hacerlo en ningún momento y es que el entrenador trató de que sus futbolistas mantuvieran la tensión competitiva a partir de la media hora, donde iba bajando el rendimiento del once elegido por el de Cheste. En el segundo tiempo también estuvo tenso, sobre todo tras el tanto del Betis cuando prácticamente no quedaba tiempo.

La tensión de la grada en el segundo tiempo

El Betis fue avisando poco a poco. Primero un golpeo lejano de Antony, algunos 'uis' que casi se convierten en ocasión... No de forma clara, pero sí evidenciando que el Valencia CF estaba más lejos del gol que el rival. Eso se notaba desde la grada de Mestalla, que se mantuvo impecable apoyando al equipo, pero al mismo tiempo avisando con algún murmullo que otro de que lo que se veía desde los asientos no iba a acabar bien.

El error de Guido en el gol

El fútbol es muy sencillo. Cuando perdonas lo pagas. Y perdonar no es solo fallar una ocasión. También lo es no estar listo haciendo una falta táctica que permita al equipo ordenarse y evitar una contra. El culpable en esta ocasión fue Guido Rodríguez, que no supo hacer una falta a Parrot cuando iniciaba la acción del gol de Pablo García. Un error del que un joven aprende, pero con la edad de Guido ya es imperdonable.

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Las palabras de Maffeo tras el encuentro

Los aficionados que abandonaban el estadio o que no estaban siguiendo el partido por la tele o la radio no pudieron escuchar lo que decía Maffeo tras su debut como titular (ya tuvo minutos como suplente ante el Celta). El lateral dejó claro que no era justa la victoria del Betis y dejó un análisis sobre el ambiente y el apoyo de la grada. Recordando su tiempo en el Mallorca pidió a la afición que al menos a los jugadores y al cuerpo técnico le brinde todo su apoyo. Esa es la opinión de Maffeo, que como él mismo reconoció lleva poco tiempo en València.