El Valencia inscribe a Van Oevelen... ¿directo a la convocatoria?

Poco a poco van apareciendo caras nuevas en el Valencia CF de la temporada 26/27. Pablo Maffeo fue inscrito el viernes y jugó algunos minutos el sábado frente al Celta de Vigo en Mestalla. Este martes el que ha sido formalizado en LaLiga como nuevo integrante valencianista es el guardameta Van Oevelen, quien podría incluso formar parte de la convocatoria.

Todas las papeletas apuntan a que Stole Dimitrievski será el titular del Valencia CF este martes contra el Real Betis, abriéndose el debate de cara a la tercera jornada contra el Deportivo. Corberán tendrá ahí que tomar la decisión y el joven Van Oevelen tendrá una semana para convencerle. O no.

Van Oevelen con la camiseta del Valencia CF / VCF MEDIA

Habrá descartes en la convocatoria

En estos momentos, el gigante neerlandés, quien llega cedido, no había subido al autobús que traslada a los jugadores al hotel de concentración, pero permaneció en dicho hotel a la espera de sus compañeros. Corberán deberá realizar dos descartes y en caso de contar con el nuevo fichaje, todo apunta a que será Raúl Jiménez uno de ellos, quedándose Stole y Rivero como los otros dos metas de la convocatoria. Iker Córdoba, Panach, Otorbi y Jaume Durá son los otros canteranos, de donde se presupone que saldrá el otro descarte.

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Stole Dimitrievski con el Valencia CF / VCF

Corberán y la competencia en la portería

Carlos Corberán fue cuestionado este lunes en rueda de prensa sobre el fichaje del portero. El técnico se ciñó al plano deportivo para argumentar que el cuerpo técnico aboga por la tenencia de dos porteros titulares. "La competitividad en cualquier posición es bienvenida y necesaria. Sin dos grandes porteros la temporada pasada el equipo no hubiera logrado los puntos que sumó. Sabiendo que es una posición diferente, es importante y necesario disponer de dos titulares en la portería, preparados en cualquier momento para dar respuesta y garantías de una portería bien cubierta", explicó el técnico.