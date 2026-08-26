Arnau Martínez (Valencia CF), al detalle: "Me dejaré todo para que despidamos Mestalla lo más alto posible"

Arnau Martínez, defensa polivalente de 23 años, ha concedido a VCF Media su primera entrevista como nuevo jugador del Valencia CF. El catalán, quien desvela sus vínculos familiares con la Comunitat Valenciana, no esconde las tremendas ganas que tiene de dar un paso adelante en su carrera con el legendario estadio de Mestalla y su afición como testigos. Precisamente, el coliseo de la Avenida de Suècia es el escenario en el que debutó con el Girona FC en Primera división.

Estas son las reflexiones del polivalente defensa tras concretarse de modo oficial su fichaje como jugador del Valencia hasta el 30 de junio de 2031.

Debut en LaLiga en el Camp de Mestalla con el Girona FC

"Fue espectacular. Era un sueño debutar y hacerlo en un estadio como Mestalla fue mucho mejor. Estaba mi familia arriba todos juntos viéndome y fue en un sueño en un estadio espectacular. Como rival, ya te parece increíble, no me quiero imaginar el primer día como futbolista del Valencia CF. Siempre podré decir que jugué en Mestalla con esta camiseta. Me dejaré todo para que nos podamos despedir de este gran estadio lo más alto posible"

Llegada al Valencia CF

"Estoy muy feliz y contento para afrontar este nuevo reto. Es la primera vez que salga de un club para irme a otro. Sé de la exigencia que conlleva este escudo en la camiseta, pero estoy con muchas ganas de debutar, jugar y darle alegrías a la afición"

Características futbolísticas

"Siempre doy el máximo, me adapto a todo tipo de situaciones. Ya me ha pasado que en una temporada he jugado de lateral derecho e izquierdo, de central y mediocentro. Eso ayuda a ser un buen jugador. Estoy aquí para ayudar al equipo, para seguir creciendo como futbolista y persona y lo daré todo para conseguir los objetivos del Valencia CF"

Selección Española Sub-21

"Coincidí en la Sub-21 con Jesús Vázquez, Javi Guerra y Diego López. Conozco a Rioja también, he hablado con algunos y me han dado la bienvenida y estaban contentos de verme aquí. Con España hicimos un buen grupo y me llevaba muy bien con ellos"

Conversación con Corberán

"Hablé con él y la confianza que me dio ha sido también determinante para venir aquí"

Hobbies

"Desconectar, sobre todo, cuando llego a casa después de comer, tumbarme en el sofá con las botas de recuperación para recuperar mi cuerpo y estar al 100% al día siguiente. Alguna tarde para desconectar también juego al golf y con mi novia miro series. Además, antes jugaba al Fortnite"

Vinculación con València

"Mi madre, mi tía y tengo familia aquí. Están contentas de saber que voy a su tierra. La familia es un factor muy importante, con el Girona FC podían venir a todos los partidos. Les gusta el fútbol, toda la vida"

Noticias relacionadas

Afición en Mestalla

"Miras arriba, todo lleno, te animan, están contigo y si vamos a la par, en este estadio podemos conseguir muchas cosas"