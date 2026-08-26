El fichaje de Arnau Martínez, en cifras
El lateral de 23 años tuvo que esperar más de lo que le hubiera gustado para fichar por el Valencia CF
El fichaje de Arnau Martínez por el Valencia CF, a falta de oficialidad, es un hecho. A sus 23 años, el hasta ahora capitán del Girona, llega a Mestalla tras haber disputado 180 minutos de juego esta temporada, los mismos que Stole, Jesús Vázquez, Tárrega o Javi Guerra. Ahora tendrá la competencia de Pablo Maffeo en el lateral derecho, si bien disputará partidos como central en la línea de tres zagueros que está empleando Corberán esta temporada. Este miércoles llegó de madrugada a Valencia y por la mañana se presentó en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Aunque Arnau ha tenido que esperar más de lo que le hubiera gustado para fichar por el Valencia CF, llega como un jugador de rendimiento inmediato, pero también con potencial como para mejorar notablemente. En estos momentos cuenta con un valor de mercado de 10 millones de euros, aunque llegó a alcanzar los 15 kilos en su irrupción en LaLiga. Con esto, el Valencia CF ha logrado incorporar al jugador por una cifra menor que esta, incluso que los 8 de su cláusula.
Arnau: Pago al Girona y contrato del jugador
Las cifras de la operación tienen matices, pero tras la última oferta blanquinegra rondaron los 5 millones fijos más otro en variables para el Girona, que además se guarda un 10% en caso de futura venta. Por otro lado, el jugador firmará un contrato largo, hasta 2031 con un sueldo que irá en ascenso, partiendo de los 2,5 que publicó el periodista Nacho Sanchis, hasta los 3 millones que cobrará en su quinta temporada.
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