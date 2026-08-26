Ya es oficial, nada se puede torcer. Arnau Martínez es nuevo jugador del Valencia CF tras anunciarlo el club de Mestalla al filo de las nueve de la noche, una vez superadas las clásicas pruebas físicas y dejarse ver por la Ciudad Deportiva de Paterna en la mañana de este miércoles. El polivalente defensa, que puede jugar tanto de lateral como de central, firma hasta 2031 a cambio de una cantidad cercana a los 6 millones de euros entre fijo y variable.

Fueron varios los clubes que intentaron adelantar al Valencia en los últimos días, pero el deseo del jugador de recalar en Mestalla ha sido una de las claves. Más allá del Fuham de Arbeloa, Celta de Vigo, la Real Sociedad u Osasuna llamaron tanteando la opción de entrometerse en las negociaciones por el jugador, pero Arnau lo tenía claro. Quería jugar como local en el estadio donde debutó en LaLiga años atrás.

Arnau Martinez, hasta el momento, capitán del Girona / Girona FC

200 partidos con el Girona

Con 23 años y 182 centímetros de altura, fue quemando etapas tanto en la cantera del Girona como en las categorías inferiores de la selección española, donde fue un habitual en la sub-21. La edad no debe engañar, ya que precisamente el viernes pasado ante el Córdoba, Arnau Martínez disputó su partido oficial número 200 con el conjunto gerundense.

Comunicado oficial: Arnau Martínez, nuevo jugador del Valencia CF

Tras un 'gancho' en redes con un murciélago revoloteando sobre la emblemática finca en los límites del tradicional barrio de Benimaclet, el club ha hecho oficial el fichaje de Arnau Martínez. El jugador llega en el vehículo oficial del club a Mestalla y deja este breve mensaje: "Ja estic ací, valencianistes. Amunt Valencia!".

Este es el comunicado oficial del Valencia: "El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Girona FC para el fichaje de Arnau Martínez.

El lateral derecho de 23 años (Premià de Dalt, 25/04/2003) firma un contrato por las próximas cinco temporadas, hasta 2031. Su llegada refuerza la defensa del Valencia CF con un perfil que combina consistencia, competitividad y versatilidad, pudiendo adaptarse a distintos sistemas de juego.

Desde su debut en 2020, el nuevo futbolista del Valencia CF ha disputado 200 partidos oficiales con la camiseta del Girona FC entre LALIGA EA SPORTS, Copa del ReyUEFA Champions League y LALIGA Hypermotion, acumulando una amplia experiencia pese a su juventud.

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Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona y el CE L’Hospitalet, Arnau Martínez ha sido internacional con la selección española Sub-19 y Sub-21, combinado con el que disputó la EURO de 2023".